Kappeln : Ruhig und überlegt – auch im Notfall

14 Kameraden zeigten bei der Abschlussübung des Truppführerlehrgangs ihr Können in Brandschutz und Technischer Hilfe.

von dod

30. April 2018, 07:12 Uhr

Kappeln | Ein Autounfall. Zwei Pkw sind beteiligt. Die Insassen des einen Wagens konnten sich befreien, sie sind mit leichten Verletzungen davon gekommen, aber das Fahrzeug brennt. Im anderen Wagen ist der Fahrer hinterm Steuer eingeklemmt, als die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort eintrifft. Die Kameraden schätzen die Situation ein und beginnen dann – ganz systematisch und ruhig – mit der Rettungsaktion.

Es war nicht der Ernstfall, sondern eine Übung: Am Freitag endete für 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kappeln und des Amtes Kappeln-Land der Truppführerlehrgang. Über elf Abende haben sie in acht Wochen Theorie gepaukt und Praxis geübt. Nun sollten sie unter den Augen von Frank Thiel, Fachwart für die Ausbildung zum Truppführer im Kreis Schleswig-Flensburg, zeigen, was sie gelernt haben. „Das ist auch für uns spannend“, sagte Ausbildungsleiter Axel Kühn von der Arnisser Wehr. Gemeinsam mit zehn weiteren Ausbildern hat er die vier Frauen und zehn Männer in der Disziplin Knoten und Stiche, vor allem aber im richtigen Verhalten am Einsatzort geschult – mit großem Erfolg.

Knoten und Stiche wurden noch im Gerätehaus in Mehlby gezeigt. „Das ist immer die Angstdisziplin“, verriet Kühn, aber Ausbilder Jürgen Jensen wird nicht umsonst „Knotenpapst“ genannt. Die Knoten saßen. Das sah auch Prüfer Thiel so. Knoten und Stiche sei bei jedem Lehrgang ein beliebtes Thema, erklärte er und lachte.

Technische Hilfe und Brandabwehr: Thiel lobte auch den Ablauf am Einsatzort auf dem Grundstück der Firma Auto-Partner. Die Kameraden stabilisierten das Auto, kümmerten sich um den eingeklemmten Fahrer, sicherten ihn und sich selbst. Das Dach des Kleinwagens wurde vorsichtig und fachgerecht abgetrennt und die Person, Übungspuppe „Oskar“, leicht verletzt geborgen. Die zweite Simulation: Der andere Unfallwagen, der im Verlauf der Aktion in Flammen aufgehen sollte, musste gelöscht werden, aber die Wasserversorgung vor Ort war schlecht. So musste über viele Meter die Versorgung her- und sichergestellt werden. Auch das klappte reibungslos und zur Zufriedenheit der Ausbilder und Prüfer. Thiel war beeindruckt von der Übersicht und Ruhe. „Ihr habt euch für die patientengerechte Rettung entschieden, das dauert seine Zeit“, erklärte er und lobt am Ende der Manöverkritik: „Ihr habt deutlich gezeigt, dass ihr die Abläufe kennt und drauf habt.“ Er bedankte sich für den Einsatz bei den jungen Truppführern, vor allem aber bei den Ausbildern. „Das waren 35 Stunden Intensivbetreuung“, sagte Kühn und gab den Dank weiter: „Ihr seid echt ’ne klasse Truppe und habt gezeigt, dass ihr bereit seid, Verantwortung zu übernehmen.“