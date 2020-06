"Night of Light" in Kappeln : Rote Mühle „Amanda“ als Hilferuf

200 Gebäude im Scheinwerferlicht: Der Veranstaltungstechniker John Vorbringer beteiligt sich an der „Night of Light“.

von Doris Smit

09. Juni 2020, 17:10 Uhr

Kappeln | Dass eine große Party, ein Konzert oder eine Messe gelingt, hängt nicht zuletzt vom guten Klang der Tonanlage, der stimmigen Beleuchtung und dem reibungslosen Ablauf ab. Verantwortlich dafür sind meist Veranstaltungstechniker, die oft stundenlang unsichtbar im Hintergrund im Einsatz sind. Der John Vorbringer ist einer von ihnen. Seit Mitte März gelten die Abstandsregeln, die die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen sollen. Seit Mitte März hagelt auch es Stornierungen für seine Aufträge. Um auf die Situation einer ganzen Branche aufmerksam zu machen, nimmt Vorbringer an der bundesweiten Aktion „Night of Light“ teil. Dazu wird die Kappelner Mühle „Amanda“ in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni rot angeleuchtet: ein Appell.

John Vorbringer ist Chef der Firma NCE Veranstaltungstechnik in Kappeln. Zusammen mit seinem Gesellen und zwei Azubis kümmert sich der Meister für Veranstaltungstechnik um alles, was zu Großveranstaltungen gehört. Da ist zum Beispiel Ton- und Lichttechnik, aber auch Bandbetreuung, Bühnen- und Messebau sowie Projektbetreuung. „Die Kappelner Heringstage, der Lauf zwischen den Meeren oder das Ahoi-Festival in Flensburg gehören zu den Veranstaltungen, die wir ausrichten“, berichtet Vorbringer. In diesem Jahr war darüber hinaus zur Fußball-Europameisterschaft mit Public-Viewing-Events zu rechnen. Auch an Strandfestivals wie auf Sylt, in Schleswig und Eckernförde hat er seinen Anteil. Der Ausbruch der Pandemie machte sämtlichen Planungen einen Strich durch die Rechnung. „Das erste, was abgesagt wurde, sind die Veranstaltungen, bei denen viele Menschen zusammen kommen“, sagt er. Grundsätzlich stimmt Vorbringer dieser Maßnahme zu, besonders wenn es um internationale Großveranstaltungen geht. Aber ein generelles Kontaktverbot ist ihm einfach zu pauschal. „Es müsste regional deutlich unterschieden werden“, ist seine Meinung.

Kreditprogramme helfen nicht wirklich

Die staatliche Soforthilfe hat er in Anspruch genommen, das sei schnell und unbürokratisch gelaufen. „Aber das Paket ist angelegt für drei Monate – die sind längst um.“ Die Kreditprogramme, die es darüber hinaus gibt, verschieben das Problem der drohenden Zahlungsunfähigkeit nur, sagt Vorbringer: „Von den 52 Wochenenden, die ein Jahr hat, werden vielleicht 35 gebucht. Das werden ja im kommenden Jahr nicht mehr. Wo soll also das Geld für die Rückzahlung herkommen?“

John Vorbringer ist gelernter Landwirt und versucht so, sich und seine Mitarbeiter mit anderen Jobs über Wasser zu halten. Derzeit fühle sich die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt: „Wenn auch der Juli und August noch wegfallen, werden viele das nicht überstehen“, sagt John Vorbringer. Bei der Aktion „Night of Light“ will die Branche ein Zeichen setzen und die Politik zu einem Dialog aufrufen. In mehr als 200 Städten werden Gebäude oder Veranstaltungszentren rot angeleuchtet. „Rot, weil eine ganze Branche auf der roten Liste steht und vom Aussterben bedroht ist“, erklärt John Vorbringer. Die Genehmigung des Bürgermeisters habe er eingeholt, berichtet er. Die Mühle wurde ausgesucht, weil sie gut sichtbar ist, „egal, aus welcher Richtung man nach Kappeln kommt.“ 30 bis 50 LED-Lampen verschiedener Art wird er anbringen. Sie sollen am 22. Juni ab 22 Uhr bis zum nächsten Morgen um 1 Uhr leuchten. Vorbringer: „Das soll keine Werbung sein, das ist ein Hilferuf.“