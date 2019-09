Kappeln/Flensburg : Rotary sorgt für eine mobile Klinik für Tansania

Die beiden Rotary-Clubs Kappeln und Flensburger Förde unterstützen Kinder und Mütter der Massai.

von Rebecca Nordmann

13. September 2019, 15:05 Uhr

Kappeln | Als die beiden Kappelner Service-Clubs Rotary und Lions im Sommer 2017 all die sonnengelben Gummienten auf die Schlei schickten, neigte sich Christian Langs Rotary-Präsidentschaft bereits ihrem Ende entgegen. Gleichwohl hatte er zu eben diesem Zeitpunkt ein Projekt ins Auge gefasst, dessen Umsetzung sich schließlich als langwieriger erweisen sollte als erwartet. Jetzt allerdings ist die Sache festgezurrt: Gemeinsam mit dem Rotary-Club Flensburger Förde ruft der Kappelner Rotary-Club eine mobile Mutter-Kind-Klinik in Tansania ins Leben. Am 1. Oktober geht’s los.

Warum es ausgerechnet Tansania sein soll, weiß Christian Lang genau. Der Anker heißt Angelika Wohlenberg, eine in der Flensburger Diako ausgebildete Krankenschwester und Hebamme, die seit inzwischen mehr als 30 Jahren in dem ostafrikanischen Land zu Hause ist und dort das Leben der Volksgruppe der Massai nicht nur teilt, sondern entscheidend prägt. „Hilfe für die Massai“ heißt der Verein, den Wohlenberg gegründet hat und der Kindern der Massai eine Schulbildung in eigens gegründeten Schulen in Malambo ermöglicht oder sich in einem Internat in Arusha um Massai-Mädchen aus schwierigen Familienverhältnissen kümmert. Christian Lang kennt Angelika Wohlenberg gut, hat sie bereits auf mehreren ihrer Vortragsreisen in Deutschland erlebt und hält seitdem den Kontakt aufrecht. Er sagt: „Unsere Idee der mobilen Klinik ist quasi vor Ort in Tansania geboren.“ Und genau deshalb ist er so überzeugt davon, dass sie auch funktionieren wird.

Gesundheitsversorgung liegt dem Kappelner HNO-Arzt mindestens genauso sehr am Herzen wie der Krankenschwester Angelika Wohlenberg und übrigens auch Klaus Weil, dem Chefarzt der Geriatrie des Flensburger Franziskus-Hospitals und Mitglied des Rotary-Clubs Flensburger Förde. Beide Service-Clubs gemeinsam finanzieren nun über zunächst zwei Jahre die mobile Mutter-Kind-Klinik, genauer einen Fahrer, eine Krankenschwester und sämtliches Material. Ziel des Projekts ist es, medizinische Hilfe zu den Menschen zu bringen, die diese Hilfe von sich aus nicht erreichen können, weil der Weg zum nächsten Krankenhaus viel zu weit und viel zu beschwerlich ist. Christian Lang erklärt: „Die mobile Klinik fährt direkt in die Massai-Steppe, in entlegene Dörfer und kümmert sich um Kleinkinder, Neugeborene, Mütter und Schwangere.“ Medikamente, Vitamine, Impfdosen, Nahrungsergänzungsmittel hat die mobile Klinik an Bord. Außerdem ist die Aufklärung etwa zu Hygiene und Krankheitsvorsorge ein Teil des Projekts – auch um der hohen Kindersterblichkeit in Tansania entgegen zu wirken. Zehn Massai-Siedlungen wird die Klinik pro Monat anfahren, jeweils dieselben zehn, um eine Verlässlichkeit zu gewährleisten. „Wir setzen bei den Schwächsten an“, sagt Lang.

Vor Ort in Malambo wird der Verein „Hilfe für die Massai“ das Projekt steuern, das die Rotarier für zwei Jahre finanzieren. Die sogenannte Rotary Foundation, die als übergreifende gemeinnützige Organisation rotarische Gelder verteilt und ausgewählte Projekte fördert, unterstützt die Clubs aus Kappeln und Flensburg mit etwas mehr als 8000 Euro. Diese Summe haben die Kappelner und die Flensburger auf 16 000 Euro verdoppelt – verbunden mit der Hoffnung, dass sich das Projekt nach Ablauf der zwei Jahre selbst tragen kann.

Parallel dazu finanziert der Kappelner Rotary-Club bereits seit zwei Jahren die Ausbildung einer Krankenschwester in Tansania – anfangs noch als individuelle Förderung von einzelnen Club-Mitgliedern. Diese Auszubildende hat nun noch ein Jahr vor sich und soll dann in die mobile Klinik einsteigen.

Für Christian Lang selbst ist das nach einigen Hürden der erfolgreiche Abschluss der Bemühungen um das Tansania-Projekt, das neben ihn selbst auch seine Club-Kollegen Carsten Spliedt als Foundation-Beauftragtem und Karl-Heinz Paulsen als zwischenzeitlichem Präsidenten besonders beschäftigt hat. Im Flensburger-Förde-Club und der Rotary Foundation haben die Kappelner gute Partner gefunden und in Angelika Wohlenberg und ihrem Verein sowieso.