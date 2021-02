Schauplatz Kappeln : Romane, Krimis und Geschichten rund um die Schlei

Bücher, die in Kappeln oder der Schleiregion spielen

10. Februar 2021

Kappeln | Über Kappeln und die Schleiregion ist bereits vieles geschrieben worden. Es gibt reichlich Reiseführer und Kalender, Koch-und Notizbücher. Aber auch Autoren von Krimis, historischen und Liebesromanen haben sich für die malerische Kulisse entschieden und sie als Schauplatz für Mord, Drama und Romantik gewählt.

Inken Bartels

Im Februar ganz frisch erschienen ist der Roman von Inken Bartels „Der kleine Gasthof an der Schlei“. Die Autorin kommt aus Eckernförde und schreibt am liebsten in ihrem Wochenendhäuschen an der Schlei. Hier erzählt sie die Geschichte, der Sterneköchin Isa Petersen, die aus London kommt und in ihrem verschlafenen Heimatdorf den Dorfkrug übernehmen soll, in dem sie großgeworden ist und den ihr die Großmutter nun vermacht hat. Dabei muss sie mit ihrer Mutter Jette zusammenarbeiten, die die Familie früh verlassen hatte. Das geht nicht ohne reichlich Zoff.

Wolfgang Börnsen

Der Politiker und Autor Wolfgang Börnsen hat sich mit der Historie der Landschaft Angeln auseinandergesetzt und die zweibändige „Angeln-Saga“ verfasst. Teil 1 „Bedrohte Heimat“ spielt in der Mitte des fünften Jahrhunderts. Die Lebensbedingungen in der Gegend zwischen der Flensburger Förde, Treene und Schlei sind schlecht, Dauerregen verdirbt den Angeln die Ernten, die Heringsschwärme in der Schlei bleiben aus, und kriegerische Überfälle machen Bauern und Fischern das Leben schwer. Geschichtlich fundiert beschreibt Börnsen Einzelschicksale der Bauern, Handwerker, Fischer und Händler, aber auch von Piraten und Kriegern. Im zweiten Teil macht sich das Volk der Angeln gemeinsam mit den Sachsen auf den Weg in eine neue Welt, zur Landnahme nach Britannien. Mit „Aufbruch in die Heimatlosigkeit“ soll deutlich gemacht werden, dass Heimat nicht nur eine geografische Zugehörigkeit, sondern einen Zusammenschluss von Menschen mit gemeinsamer Kultur, Sprache und Bräuchen bedeutet.

Katrin Burseg

Katrin Bursegs Roman „In einem anderen Licht“ handelt von Liebe, Wahrheit und Verrat und von der Herausforderung, authentisch zu leben. Er spielt zwar auf einem Hof an der Schlei, aber führt weg von der romantischen Kulisse in den sehr realen historischen Hintergrund des Deutschen Herbstes.

Bengt Thomas Jörnsson

Seine Kriminalromane spielen in Glücksburg, Damp und auf Eiderstedt, aber eben auch in Kappeln: 2016 lässt Bengt Thomas Jörnsson seine Kommissare in dem Roman „Der Bulle von der Schlei“ bei dramatischen Dreharbeiten ermitteln. Die Flensburger Ermittler bekommen es dabei nicht nur mit den skurrilen Marotten der Filmschaffenden, sondern auch mit unliebsamer Hilfe durch einen „TV-Bullen“ und mit zwei attraktiven dänischen Kolleginnen zu tun.

Richard Keen

„Tod in Kappeln“ heißt schlicht der Krimi von Richard Keen, der 2015 erschienen ist. Der junge Leo macht im Arbeitszimmer seines Stiefvaters Marten eine merkwürdige Entdeckung und beginnt, dem Schriftsteller nachzuspionieren. Bei seinen Recherchen merkt er gar nicht, dass er damit sich selbst und seine ganze Familie in tödliche Gefahr bringt.

Anne Müller

Anne Müller ist in Kappeln und Süderbrarup aufgewachsen. „Ein Sommer in Super 8“ ist ihr Debütroman, spielt in Angeln und beleuchtet das Leben von Clara, die als mittleres von fünf Kindern in eine Landarztfamilie hineingeboren wird und den Zerfall einer scheinbar perfekten Familie erlebt. Die Autorin lässt ganz nebenbei die 70er-Jahre mit Tritop, Apfelshampoo und Super-8-Filmen wieder aufleben.

„Zwei Wochen im Juni“ heißt Müllers Roman, der im vergangenen Jahr erschienen ist und in dem zwei Schwestern zurückkehren in ihr Elternhaus, das nach dem Tod der Mutter verkauft werden soll. Beim Auf- und Ausräumen beginnt eine Reise in die Vergangenheit – und entwickelt sich ein Plan für die Zukunft.

Ursula Raddatz

Wenn es um Kappeln als Schauplatz geht, darf Ursula Raddatz mit ihren inzwischen fünf historischen Romanen nicht fehlen. Was sie erst 2018 mit dem Buch „Die Herrin von Gut Roest: Das Leben der Ida von Rumohr“ begann, wird auch mit Band 5 „Ein Stapel ungelesener Briefe“, erschienen im Oktober 2020, nicht enden. Die Autorin aus Steinbergkirche erzählt in Band 1 die Geschichte Kappelns im 17. Jahrhundert aus der Sicht einer Frau und setzt zeitlich mit Band 2 „Das Vermächtnis des Hans Adolph von Rumohr“, der Entstehung Kappelner St.-Nikolai-Kirche und des Erhalts des Gudewerth-Altars fort. Band 3 „Bis ein neuer Morgen tagt...“ beginnt mit dem Sängerfest 1844 in Schleswig, beschreibt die Schlacht bei Idstedt 1850 und endet mit dem Massaker auf der zugefrorenen Schlei bei Missunde im Februar 1864. Der Roman legt einen Schwerpunkt auf das Frauenbild jener Zeit.

Im Februar 2020 erschien „Fremd sind mir Stadt und Land“, eine Geschichte, die Ende des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Im Jahr 1870, als Kappeln gerade die Stadtrechte bekam, kommt die junge Protagonistin aus Berlin in die Kleinstadt – ein Sprung in eine andere Welt. Der vorerst letzte historische Roman aus dem Oktober vergangenen Jahres, „Ein Stapel ungelesener Briefe“, der zwischen 1890 und 1914 spielt, ist dieses Mal ausnahmsweise die unmittelbare Fortsetzung des Vorgängers. Zwischen dem Berlin der Jahrhundertwende und der Kleinstadt Kappeln entwickelt sich ein Mutter-Tochter-Konflikt, und es offenbaren sich die Unterschiede zwischen Beschaulichkeit und Großstadttrubel, Frauenrechten und Künstlerszene.

Stefanie Ross

Stefanie Ross wurde in Lübeck geboren, ist in Norddeutschland aufgewachsen und hat schon zahlreiche Romane veröffentlicht. 2017 fand sie für ihr neues Krimi-Projekt einen Schauplatz in Schwansen. Inzwischen sind bereits vier Romane um den Landarzt von Brodersby, Jan Storm, entstanden. In „Das Schweigen von Brodersby“, „Jagdsaison in Brodersby“, „Schatten über Brodersby“ und „Falsches Spiel in Brodersby“ gerät der charismatische Mediziner und ehemalige Soldat, der anfänglich noch mit den Folgen eines Afghanistan-Einsatzes zu kämpfen hat, in der idyllischen Umgebung zwischen Schlei und Ostsee von einem spannenden Szenario ins nächste.

Clara Weißberg

„Meerhimmelblau“ heißt der Roman von Clara Weißberg, deren Protagonistin Liane dringend mal raus muss. Vom Mann verlassen und von ihrem Job genervt, beschließt sie, sich eine Auszeit zu nehmen und fährt an die Schlei. Liane findet ihr Sommerparadies, aber darüber hinaus auch Menschen, die ihr Zuneigung und ein Zuhause geben. Am Ende fällt die Rückkehr schwer.

Hans-Peter Wengel

Auch wenn es keine Romane sind: Wer Bücher zum Thema Kappeln sucht, stößt zwangsläufig auf ihn: Hans-Peter Wengel kennt sich aus in der Geschichte der Stadt. Der ehemalige Marinesoldat ist nach wie vor Leiter des Stadtarchivs und hat mehrere Bücher zum Thema Kappeln veröffentlicht. Nach dem Bildband „Kappeln. Stadt an der Schlei“ gibt es in dem im Jahr 2005 erschienenen Buch "Kappelner Geschichten" Anekdoten aus dem alten Kappeln und seiner Umgebung zu lesen. Sie sind bei Recherchen in Akten des Archivs, Presseberichten, alten Veröffentlichungen und Erzählungen von Zeitzeugen entstanden. Die spannenden Geschichten aus der Zeit zwischen 1850 und 1960 sind reich illustriert, und Hans-Peter Wengel will damit die Vergangenheit Kappelns auf unterhaltsame Weise wieder lebendig werden lassen.