Kappeln : Rolf Steckmest und seine Großspende für den Heringszaun

Der Kappelner Werftbesitzer Rolf Steckmest sponsert den Neubau des zweiten Trichters mit 11.000 Euro.

von Rebecca Nordmann

04. Dezember 2020, 18:39 Uhr

Kappeln | Nur ein Trichter? „Nein“, sagt Rolf Steckmest. „Das würde mich nicht zufrieden stellen.“ Und weil der Kappelner Werftbesitzer das nicht nur sagt, sondern auch danach handelt, freut sich der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Dieter Clausen, über eine außergewöhnlich hohe Summe. Damit das Wahrzeichen der Schleistadt, der Heringszaun, bei seinem gerade begonnenen Neubau dem zweiten Trichter ein gutes Stück näher kommt, hat Rolf Steckmest dem Vereinsvorsitzenden gestern einen Scheck über 11 000 Euro übergeben.

Dass Rolf Steckmests Herz am Heringszaun hängt, wussten all die Menschen, die er vor etwas mehr als einem Jahr zu seinem 70. Geburtstag eingeladen hatte. In den Einladungskarten nämlich steckte der Wunsch, statt Geld in ein Geschenk für den Jubilaren doch lieber in den Reparatur-Topf des Heringszauns zu stecken. So erzählt es der inzwischen 71-Jährige gestern Vormittag im Nieselregen auf dem alten Brückenkopf. Im Blick: der Heringszaun. Jedoch: Zur großen Geburtstagsfeier sollte es nicht kommen. Rolf Steckmest hatte Anfang Oktober vergangenen Jahres einen schweren Arbeitsunfall auf seinem Werftgelände. Es brauchte viel Zeit, ehe er wieder zu Kräften kam, und auch jetzt, mehr als ein Jahr danach, sind die Spuren sichtbar.

Dass in der Zwischenzeit seine Idee, Geld für den Zaunneubau zu sammeln, aber keineswegs an Fahrt verloren hat, dass Verwandte, Freunde, Mitglieder aus Steckmests Rotary-Club, Kunden seines Werftbetriebes, Menschen aus ganz Deutschland gespendet haben, dass sie ihm geschrieben, ihn angerufen, seinen Wunsch weiterverbreitet und so großzügig unterstützt haben – all das, so sagt er es gestern, habe ihn auch ein bisschen durch die schwere Zeit nach dem Unfall getragen. Zu wissen, dass es noch andere gibt, denen sein Anliegen etwas wert ist, habe ihm Mut gemacht, ihm geholfen, gesund zu werden. Und es hat ihn überrascht. „Dass so eine große Summe zusammenkommen würde, hätte ich nie für möglich gehalten“, sagt er. „Mich hat das alles sehr berührt.“

Mitgewirkt daran, dass Rolf Steckmests Ansinnen im Gedächtnis bleibt, hat dessen Freund Jens Eggers. Er hatte die Idee beispielsweise bei einem Treffen der rotarischen Segelflotte gestreut. Und Rolf Steckmest selbst hat schließlich auch noch einen eigenen Betrag hinzugegeben.

Für Rotary-Präsident Gerhard Ulrich ist das ein Moment, Steckmest dafür zu danken, die „rotarische Familie“ in seine Aktion einbezogen zu haben. Ulrich hält die Idee schon deshalb für authentisch, weil Steckmest „ein Kappelner Jung“ sei, der übrigens von sich selber sagt, in seinem Leben mehr Zeit in der Schlei als an der Schlei verbracht zu haben. Und: „Nach deinem Unfall war dies eine Aktion, die in die Zukunft zeigte“, sagt Ulrich. „Eine, die signalisierte: Rolf schafft das.“

Für den Verschönerungsverein ist diese Situation offenbar auch eine spezielle. „Wir freuen uns über jede Spende“, sagt der Vorsitzende Dieter Clausen. „Aber über diese ganz besonders.“ Clausens Dank an Rolf Steckmest und Jens Eggers fällt herzlich aus, und er ahnt: „Ich könnte mir vorstellen, dass im Rathaus auch gerade Freudensprünge gemacht werden.“ Tatsächlich hat die Corona-Pandemie das Spendenaufkommen für den Heringszaun spürbar ausgebremst, viele, aufwendig vorbereitete Aktionen konnten nicht stattfinden, auch die Heringstage fielen aus. Deshalb sei auf dem Spendenkonto, das eigens für den Neubau des zweiten Trichters eingerichtet wurde, auch noch nicht so sehr viel eingegangen. Clausen: „Ich hoffe daher, dass diese Spende heute vielleicht eine Initialzündung ist.“ Denn ein Trichter ist einfach nicht genug.