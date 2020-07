DLRG am Weidefelder Strand in Kappeln : Retter mit Abstand

DLRG-Schwimmer in Weidefeld dürfen derzeit nicht beatmen. Der Kontakt zum Rathaus hat sich verbessert, Baustellen am Strand bleiben.

von Rebecca Nordmann

19. Juli 2020, 17:46 Uhr

Kappeln | Eine besondere Zeit sei das hier gerade, sagt Hugo Schaeper. Sowieso und für jeden. Und für die Rettungsschwimmer der DLRG nochmal ein bisschen besonderer. Schließlich ist es ihre Aufgabe, verletzte Menschen zu versorgen, sie im Notfall aus dem Wasser zu ziehen, ihnen das Leben zu retten. Dafür sind die Ehrenamtler ausgebildet, deshalb beziehen sie am Weidefelder Strand Station. So wie Hugo Schaeper.

Er ist eins von sechs Mitgliedern der DLRG-Ortsgruppe Heessen, die bis zum Wochenende Wachdienst in Weidefeld geleistet haben. Wachdienst in Zeiten von Corona – mit Mundschutz und Desinfektionstüchern. Und die Gruppe aus Nordrhein-Westfalen gehört zu den Schwimmern, die im vergangenen Sommer einiges ausgelöst hatten im Rathaus und in der Politik, weil sie die Zustände am Weidefelder Strand für ausgesprochen kritisch und den Umgang mit der DLRG als stiefmütterlich erachtet hatten. Das sei in diesem Sommer besser geworden, Baustellen gebe es derweil noch genug.

Dass sie in diesem Sommer zu sechst anreisen konnten und nicht nur – wie im vergangenen Jahr – zu viert, liegt an der zusätzlichen Unterkunft, für die Politik nach den Querelen Geld freigegeben und die die Verwaltung dann gebucht hatte. Konkret hieß das für die Heessener in diesem Sommer: Andreas Kaup, Hugo und Daniel Schaeper bezogen Quartier direkt am Strand (das maximal Platz für vier Bewohner bietet), Pia Henniger, Sophie Schlotböller und Johanna Frese richteten sich in einer Ferienwohnung im Ostseeresort Olpenitz ein. „Mit dem Fahrrad kann man die Entfernung gut machen“, sagt Pia Henniger.

Wunsch nach einer gemeinsamen Unterkunft

Trotzdem bleibt der Wunsch der Rettungsschwimmer derselbe wie in der Vergangenheit: eine gemeinsame Unterkunft. Und zwar für mindestens die sechs Schwimmer, die die aktuell mit 600 Metern festgesetzte Badezone verlangt. Sophie Schlotmöller sagt: „Wir verbringen den ganzen Tag zusammen und müssen abends dann rüber – das ist nicht gut für die Gemeinschaft.“ Akustischer Nebeneffekt im Resort: „Ab spätestens 7 Uhr beginnt der Baulärm“, sagt Schlotböller.

Noch nicht eingetroffen ist das neue DLRG-Rettungsboot. Die Verwaltung hatte es nach dem politischen Beschluss im vergangenen Oktober nach eigenen Angaben corona-bedingt erst im Juni bestellt. Derzeit steht der DLRG ein Leihboot zur Verfügung. Was dagegen verlässlich eintrifft, ist nach den Worten von Andreas Kaup das wöchentliche Wachgeld. „Wir müssen nicht mehr ins Rathaus“, sagt Kaup. „Es kommt jetzt jemand hierher, um das Geld auszuzahlen.“ Insgesamt sei der Kontakt zum Ordnungsamt besser als im Vorjahr.

Zwischendurch war es echt knapp. Sophie Schlotböller, DLRG

Die Restriktionen der Corona-Pandemie machen indes auch am Weidefelder Strand nicht halt. Zwar sei das Wetter in der vergangenen Woche kein ideales Strandwetter gewesen, am Freitag aber, das sagt Sophie Schlotböller, „war es zwischendurch echt knapp“. Knapp bedeutet in diesem Fall: Der Eineinhalb-Meter-Abstand war nur noch schwer einzuhalten. Eine rechtliche Handhabe haben die DLRG-ler in solchen Fällen nicht, Hugo Schaeper betont aber: „Wenn die Leute zum Imbiss gehen oder sich Getränke holen, setzen sie ihre Masken auf. Das klappt erstaunlich gut.“

Aufgefallen ist den Rettungsschwimmern in ihrem täglichen Tun noch etwas Anderes: Ein Einsatz am äußeren Ende des Strandes Richtung Feriendorf habe ihnen gezeigt, dass ein zweiter Wachturm in diesem Bereich angebracht wäre- Andreas Kaup sagt: „Ausgestattet mit Rucksack dauert es schon eine ganze Weile, bis man vom Turm dort hinten ankommt.“ Glücklicherweise sei Zeit in diesem Fall kein relevanter Faktor gewesen – „es könnte aber mal einer sein“. Und dann sei eine zweite Erste-Hilfe-Station hilfreich. Den ersten Wachturm, der im vergangenen Jahr erstmals eingesetzt wurde, habe man derweil in diesem Sommer nicht komplett ausgerüstet vorgefunden, zudem seien an eigenen Stellen Rostspuren zu erkennen.

Wir haben manches noch nicht so sehr verinnerlicht, wir lernen aber, damit umzugehen. Hugo Schaeper, DLRG

Apropos Erste Hilfe: Eine Beatmung ist den Rettungsschwimmern in diesen Zeiten untersagt, und auch die Rettung aus dem Wasser muss mit Abstand – also mit Ring oder Brett für den in Not Geratenen – erfolgen. Die Erste-Hilfe-Station wird regelmäßig desinfiziert, die Verletzten nehmen auf einer mit Papier bezogenen Liege Platz. Hugo Schaeper sagt: „Wir haben manches noch nicht so sehr verinnerlicht, wir lernen aber, damit umzugehen.“

Mit Glück wird das im nächsten Sommer nicht mehr nötig sein. Gerne möchte die Ortsgruppe wiederkommen. Und hoffentlich, sagt Andreas Kaup, dann irgendwann auch erleben, dass eine neue Rettungsstation mit genug Platz für alle Schwimmer in Weidefeld steht.