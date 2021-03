Kappeln : Rauch löst Großeinsatz an der Nikolaikirche aus

Fast 60 Feuerwehrleute rückten aus - mussten am Ende aber nicht eingreifen.

Kappeln | „Feuer, groß“ – mit dieser Alarmierung rückten die Freiwilligen Ortsfeuerwehren der Innenstadt, aus Mehlby und Ellenberg am Sonntag, 14. März, in die Kappelner Fußgängerzone aus. Ziel war die Nikolaikirche am Rathausmarkt, wo sich schließlich 59 Einsatzkräfte, sechs Löschfahrzeuge, die Drehleiter und das Einsatzleitfahrzeug versammelten. Weiterhin wa...

