17. Januar 2020, 15:42 Uhr

Flensburg | Zu sehen ist das Puppenspiel „Minka und Bolle“ am 18. und

26. Januar jeweils ab

15 Uhr im Krimmelmokel Puppentheater im Deutschen Haus, Berliner Platz 1, in Flensburg. Karten zum Preis von 5 Euro gibt es telefonisch unter

✆04 61/ 8 40 72 50 oder an der Abendkasse.