Lions-Club Kappeln : Präsidentinnen-Wechsel: Bettina Kirchberg übernimmt von Wiebke Christiansen-Hansen

Der Lions-Club hat seinen traditionellen Ämterwechsel vollzogen.

von Rebecca Nordmann

26. Juni 2020, 12:39 Uhr

Kappeln | Die Corona-Pandemie hat auch in der Arbeit des Lions-Clubs Kappeln deutliche Spuren hinterlassen, Das wurde deutlich, als die scheidende Präsidentin Wiebke Christiansen-Hansen die Verantwortung turnusmäßig an ihre Nachfolgerin Bettina Kirchberg übergab.

„Mein Jahr hat richtig gut angefangen, wir haben viele gute Projekte umgesetzt“, sagte Christiansen-Hansen rückblickend. „Aber wegen der Pandemie konnte ich einige Termine, die mir besonders am Herzen lagen, nicht mit euch realisieren.“ In der Hoffnung, dass ihre Nachfolgerin das ein oder andere Herzensthema in ihr Programm aufnimmt, übergab Wiebke Christiansen-Hansen in einem kurzen Festakt in einer offenen Bootshalle von Ancker Yachting, das Amt der Präsidentin an ihre Nachfolgerin.

Bettina Kirchberg, Unternehmerin aus Arnis, stellt ihr Lions-Jahr unter das Motto „Miteinander. Füreinander. Um anderen zu helfen.“ Zur Präsentation ihres Programms sagte sie: „Ich freue mich darauf, einen Club zu vertreten, der weltweit für Humanität steht. Für Werte,

die auch meine ganz persönlichen Werte sind.“ Mit Blick auf die zunehmenden politischen Spannungen in der Welt sei davon auszugehen, dass Clubs wie der Lions-Club in den nächsten Jahren mehr denn je gebraucht würden. „Den gemeinsamen Grundgedanken der Lions, der Gesellschaft zu dienen, füllt unser Club mit vielen Aktion en immer wieder mit Leben“, betonte die neue Präsidentin. Damit das auch in Zeiten von Corona gelingt, ist es ihr besonders wichtig, das Clubleben aufrecht zu erhalten. „Denn so werden wir gemeinsam die Kraft finden, dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird“, sagte Bettina Kirchberg.

Wichtige Termine in ihrem Programm bis zum Ende des Jahres sind der Benefizball im November in der Alten Maschinenhalle sowie der traditionelle Weihnachtsmarkt, der für das erste Adventswochenende geplant ist. Die Fahrt mit rund 100 Kindern aus der Region zur Tolkschau, die seit vielen Jahren im September fest zum Programm gehört, musste wegen der Pandemie gestrichen werden. Der Club plant, den Kindern stattdessen Gutscheine für einen individuellen Ausflug mit ihren Familien zukommen zu lassen.

Bettina Kirchberg ist selbst Mutter von vier Kindern und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim TSV Kappeln und in verschiedenen Elterngremien der Kappelner Schulen. Seit zwölf Jahren ist sie Mitglied des Lions-Clubs Kappeln.