Kappeln : Politik will Parkgaragen für Radtouristen aufstellen

Zunächst am Hafen, später auch am Zob: Der Wirtschaftsausschuss will abschließbare Fahrradboxen errichten.

von Rebecca Nordmann

01. Oktober 2019, 09:26 Uhr

Kappeln | Politik und Verwaltung sind bemüht, den Komfort für Fahrradfahrer weiter zu verbessern. Nach der Empfehlung des Bauausschusses, 30.000 Euro für einen Schutzstreifen vom Parkplatz an der Arnisser Straße/Hohlweg bis zum Ende der Straße Am Südhafen einzurichten, zeigte sich auch der Wirtschaftsausschuss gewillt, Geld auszugeben – in diesem Fall für Fahrradboxen, die am Hafen aufgestellt werden sollen.

Ausgangspunkt war, daran erinnerte Ulrich Bendlin von der Stadtverwaltung, ein Antrag der Grünen, der erstmals im November vor zwei Jahren auf dem Tisch gelegen hatte. Damals erhielt die Verwaltung den Auftrag, potenzielle Standorte solcher Boxen ausfindig zu machen und sich zudem über Kosten und mögliche Modelle zu informieren. Jetzt hatte Bendlin zwei Standorte vorbereitet, die – das wurde bereits deutlich – auch beide realisiert werden sollen, wenn auch nicht gleichzeitig.

Abschließbare Boxen am Zob werden demnach zunächst zurückgestellt, da der Bereich eventuell Berücksichtigung im Programm der Städtebauförderung finden kann. Relevant bleibt der Standort aber deshalb, weil er der Verwaltung attraktiv für Pendler erscheint, also Nutzern, die mit dem Bus aus weiterer Entfernung anreisen, sich innerhalb Kappelns aber mit ihrem Rad fortbewegen möchten. Ihnen will man, eventuell ab 2021, die Möglichkeit bieten, langfristig eine Box zu mieten, die Schlüsselausgabe könnte das Rathaus abwickeln.

Eine andere Nutzergruppe hat Bendlin derweil am Hafen im Blick: Bürgern und Tagestouristen sowie Fahrradurlaubern mit viel Gepäck soll an diesem Standort Gelegenheit gegeben werden, Räder und Taschen in Boxen und Schließfächern unterzustellen, die spontan und über einen kurzen Zeitraum gemietet werden können. Hinzu kämen sogenannte Anlehnbügel, an denen Räder angeschlossen werden können. Das Schließsystem soll eine App regeln. Und im Gegensatz zum Zob will man diesen Standort schnell angehen. Ulrich Bendlin warnte aber auch: „Der Hafen ist ein sensibler Bereich. Andere Nutzungen dürfen durch die Boxen nicht eingeschränkt werden.“

Anhand von Bildern stellte er die Fahrradboxen genauer vor. Danach handelt es sich um ein modulares System, das sowohl in die Breite als auch in die Höhe (maximal doppelgeschossig) erweitert werden kann. Und Bendlin fügte hinzu: „Es ist nicht gerade günstig.“ Konkret bedeutete das in diesem Fall die Summe von 40.000 Euro, für die eine Kombination aus Boxen, Fächern und Anlehnbügeln am Hafen aufgestellt werden soll. Bendlin kündigte auch mögliche Fördermittel in Höhe von 40 Prozent an, ging jedoch nicht näher darauf ein, aus welchem Fördertopf die Gelder stammen können, es fragte aber auch keiner der Politiker danach.

Während Uwe Horns (LWG) das Projekt „sofort angehen“ wollte, bat Thomas Grohmann (CDU) darum, bei solchen Überlegungen die Lenkungsgruppe Verkehr, der er selber angehört, mit einzubeziehen. Grohmann: „Wir sollten nicht aneinander vorbeiplanen.“

Bei zwei Enthaltungen (LWG) stimmte der Wirtschaftsausschuss danach dafür, 40.000 Euro im Haushalt des nächsten Jahres für die Fahrradboxen am Hafen einzuplanen