Strand von Falshöft in Nieby : „Poldi“ und die Gefahr im Sand

Der sieben Jahre alte Hund verschluckte am Strand von Falshöft Angelschnur. Halterin Katharina Lenz wünscht sich mehr Achtsamkeit.

01. Juni 2020, 16:59 Uhr

Nieby | Katharina Lenz aus Gelting (65) traute ihren Augen nicht bei einem ihrer täglichen Strandspaziergänge in der vergangenen Woche, diesmal in Falshöft. Ihr Hund „Poldi“ buddelte ein Stück Fisch aus dem Sand, daran hing eine lange Angelschnur. „Ich musste ihm die Schnur ganz vorsichtig aus dem Mund pulen“, beschreibt Katharina Lenz und ist sehr froh, dass „Poldi“ noch nicht viel der Leine hinuntergeschluckt hatte.

„Gar nicht auszudenken, was hätte passieren können. Die Schnur war sehr lang, ich musste sie zum Schluss aufrollen“, erzählt sie weiter und verrät, dass sie an einigen Hundestränden spazieren gehe, auch in Norgaardholz, Klevelücke oder mal in Hasselberg. Sehr häufig träfe sie vor allem morgens und vormittags auf Angler an allen Hundestränden. „Ich glaube auch, dass die meisten sehr vernünftig sind und nicht ihre Schnur- und Fischreste einfach am Strand verbuddeln würden“, sagt Lenz. Schließlich gehe es ja nicht nur um „Poldi“, sondern auch um andere Tiere, die es auf den Fisch absehen, oder gar Kinder, die zufällig darauf stoßen könnten.

„Ich möchte unbedingt alle bitten, achtsam zu sein, ob Angler, Hundehalter oder Spaziergänger. Jeder, der so etwas findet, sollte nicht drüber hinweggehen, sondern die Gefahr beseitigen“, appelliert sie und ergänzt, dass es auch wichtig sei, Hundehalter zu sensibilisieren, und darauf zu achten, was ihre Hunde am Strand ausbuddeln könnten.

Katharina Lenz zog erst vor einem Jahr nach Gelting, nachdem sie 17 Jahre in der Schweiz gelebt hatte. „Es ist hier einfach so wunderschön“, sagt sie, aber nach dem Vorfall in Falshöft sei sie nur noch wütend gewesen. „Die Schnur mit dem Fisch habe ich sofort in einen Hundebeutel getan und in den Müll geworfen“, sagt sie energisch und will künftig bei den Strandspaziergängen noch besser aufpassen.