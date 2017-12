Kappeln : Philosophie im Frühschoppen-Stil

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

von rn

erstellt am 06.Dez.2017 | 12:00 Uhr

„Man muss es als Experiment betrachten.“ Das sagt Dr. Alf Hermann, wenn er an das denkt, was er am kommenden Sonntag, 10. Dezember, ins Leben rufen will. „Philosophisches Café“ – so lautet die große Überschrift, darunter finden sich nicht weniger große Themen wie Freiheit, Tod, Gerechtigkeit, Glück oder Religion. In der „Palette“ will Hermann gemeinsam mit Dr. Christina Kohla das Experiment umsetzen und hofft auf Besucher, die mit ihm und untereinander diskutieren.

In Amsterdam erlebte Alf Hermann, zuletzt Philosophielehrer in der Stiftung Louisenlund, erstmals ein institutionalisiertes „Philosophisches Café“ und war schnell gefangen. „Ich glaube schon, dass durch den Rückzug des kirchlichen Einflusses den Menschen eine Form der Orientierung abhanden gekommen ist“, sagt Hermann. „Diese Lücke muss gefüllt werden.“ Und leisten kann das, davon ist er überzeugt, die Philosophie. Auch weil er registriert habe, „dass das Interesse an philosophischen Fragen in der breiten Öffentlichkeit zunimmt“.

Unterstützung erhält Hermann dabei von Christina Kohla. Die Kunsthistorikerin leitet den „Runden Tisch für Kultur in Kappeln“, bei dem die Idee des „Philosophischen Cafés“ auf fruchtbaren Boden fiel. „Es geht um Werte in der Gesellschaft“, sagt Kohla. „Um die Frage, wie wichtig sie sind.“ Das „Philosophische Café“ soll Gelegenheit bieten, solche Werte aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten.

Alf Hermann und Christina Kohla wollen dabei lediglich den ersten Impuls setzen, vielleicht eine kleine Einführung vorbereiten, an den Inhalt heranführen, eine These in den Raum stellen. Der Kreis der Teilnehmer, den sie sich so gemischt wie möglich wünschen und der keine philosophischen Vorkenntnisse benötigt, ist dann aufgefordert, sich damit auseinanderzusetzen, an einer Fragestellung abzuarbeiten, einen Lehrsatz zu hinterfragen. Hermann kündigt an: „Wir wollen keine Dogmen verbreiten. Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht abschließend entschieden wird, sondern offen bleibt.“ Gleichzeitig aber sei es erklärtes Ziel, nicht an der Oberfläche eines philosophischen Ansatzes stehen zu bleiben. „Wir wollen nicht nur Schlagworte austauschen, sondern zu einer echten Diskussion finden“, sagt Hermann.

Für die Pilotveranstaltung am zweiten Advent haben sich die beiden Organisatoren die „Grenzen der religiösen Freiheit“ ausgewählt, los geht es um 12 Uhr im Epikur-Saal der „Palette“, Kehrwieder 1, im Obergeschoss. Und auch „Palette“-Wirt Hans-Peter Scholz freut sich auf die Sonntagsmatinee. „Jede Aktion, bei der sich Menschen untereinander austauschen, ist gut“, sagt Scholz. Und im Epikur-Saal soll das noch ein bisschen leichter fallen, denn Scholz bereitet einen kleinen Imbiss vor, Käse und Wein. Ganz im Sinne von Alf Hermann, der betont: „Das Ganze soll keine akademisch-steife Veranstaltung sein, eher eine philosophische Diskussionsrunde mit Frühschoppen-Charakter.“

Wenn alles wie geplant läuft, setzen Alf Hermann und Christina Kohla die Reihe im nächsten Frühjahr fort, die Themen dafür haben sie schon festgezurrt – aber: „Das Publikum soll die Freiheit haben, selbst Themen zu benennen“, sagt Hermann. Klappt das, wäre das Experiment wohl geglückt.