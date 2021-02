Raus aus dem Corona-Lockdown : Osterurlaub in Kappeln: Dürfen die Touristen kommen?

Touristiker, Gastronomen und Hoteliers in Kappeln blicken gespannt auf die Entwicklung der Corona-Zahlen und hoffen auf den Saisonstart.

15. Februar 2021, 17:49 Uhr

Kappeln | Noch ist es still in Kappeln, in der Innenstadt und am Hafen trifft man kaum Urlauber. Doch die Corona-Zahlen sinken, und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Gerade haben sich Politiker und Gesundheitsexperten zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie wenig Chancen auf Urlaub zu Ostern sähen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich allerdings dagegen ausgesprochen, den Osterurlaub für dieses Jahr abzusagen. Touristiker, Gastronomen und Vermieter in Kappeln hoffen sehr auf eben diesen Startschuss zu Ostern und blicken dementsprechend gespannt auf die vor ihnen liegende Saison.

Markus Schiller, Direktor im Hotel Stadt Kappeln, geht realistisch an die Sache ran. „Natürlich geht die Gesundheit immer vor, aber für die Hotel- und Gastrobranche wäre es verheerend, wenn das Ostergeschäft ausfiele“, sagt er. Der gute Sommer habe im Vorjahr dafür gesorgt, dass man noch einmal mit „einem blauen Auge davon gekommen“ sei. Aber nun den Saisonstart zu verschieben – das sei für die Gastronomie und Hotellerie schwierig. „Wir haben doch alle schon im Vorjahr an Hygienekonzepten gearbeitet. Alle haben Schutzwände und Desinfektionsmittel angeschafft und einiges investiert“, so Schiller. „Klar, muss man die Mutanten im Auge haben. Aber ich denke, eine Öffnung zu Ostern – das sollte doch machbar sein.“

Darauf hofft Imke Stoltenberg vom Restaurant „Dolce Vita“ auch. „Klar, wünschen wir uns das, aber wenn ich die Zahlen im Kreis sehe, fürchte ich, dass es eher nicht klappt“, sagt sie. Sie hat auch Sorge, dass sich die Öffnung mit den Auflagen gar nicht rechnet – besonders solange die Tische draußen aufgrund der niedrigen Temperaturen noch nicht besetzt werden können. „Das deckt vermutlich dann nur gerade so die Kosten“, erklärt sie weiter. „Allerdings ist es besser, überhaupt wieder öffnen zu dürfen – auch um den Mitarbeitern wieder eine Perspektive geben zu können. Die Motivation kommt wieder, wenn da ein Licht am Ende des Tunnels ist.“

Lars Agger möchte ebenfalls die Hoffnung auf Ostern nicht aufgeben. „Aber die Politik überrascht einen momentan ja fast täglich aufs Neue“. Auch er spekuliert auf die Tische, die er draußen hat. Im vergangenen Jahr durfte er Flächen der Stadt Kappeln mitnutzen. „Das hat uns sehr geholfen, nur so konnten wir wirtschaftlich arbeiten“, sagt er und hofft, dass es diese Regelung vielleicht auch in diesem Jahr geben kann. „Das und die Öffnung zu Ostern, dann kann man die Monate seit November vielleicht ein bisschen wieder auffangen.“

„Die Situation ist schwierig, weil sie so unberechenbar ist“, sagt Christine Külpmann vom Touristikverein Kappeln. „Ob es Ostern eine Öffnung geben kann oder nicht, ist meiner Ansicht nach, zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen und nicht wirklich kalkulierbar“, erklärt sie. Die Hoffnung sei groß: „Es hängt hier in Kappeln so viel daran.“ Durch die Mutationen des Coronavirus verlaufe die Entwicklung der Inzidenzzahlen nicht linear, und die Branche stehe im Stufenplan der Landesregierung weit hinten. Demnach dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze ihren Betrieb für touristische Zwecke erst aufnehmen, wenn der Inzidenzwert 21 Tage lange stabil unter 50 liegt.

Verwundert sei er über die Diskussionen um den Osterurlaub, sagt Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH. Seit Ende vergangenen Jahres werde darüber gesprochen, dass es Öffnungen geben wird, wenn die Corona-Zahlen sinken. „Die Entwicklung ist derzeit positiv. Jetzt über die Absage des Osterurlaubs zu sprechen, ist meiner Ansicht nach deutlich verfrüht“, erklärt er. Die Branche sei auf diesen Saisonstart angewiesen. „Wir brauchen das Ostergeschäft. Seit Wochen halten sich alle an die Vorgaben. Aber das tun sie doch auch mit einem Ziel“, so Triphaus weiter. Dieses Ziel nun wieder in die Ferne rücken zu lassen, sehe er als sehr kritisch. „Dann spielt man vielleicht mit den letzten Mitteln, die die Betriebe noch haben.“

Mit einem „normalen“ Ostergeschäft sei natürlich noch nicht zu rechnen, aber gerade in Kappeln und der gesamten Schleiregion sei die Vermieterstruktur kleinteilig. Das heißt, es gibt keine großen Hotelanlagen mit überlaufenem Frühstücksbüfett. „Die Menschen, die hier Urlaub machen, können sich aus dem Weg gehen.“

Hoffnungsvoll in Hinblick auf das Ostergeschäft ist Manon Möller, Dehoga-Sprecherin für Kappeln und beteiligt im Management des „Pierspeichers“ und des „Schlei Hotels“. Man könne jetzt nur abwarten, sagt sie, und ist dabei selbst nur verhalten optimistisch. Wenn die Inzidenzzahlen es am Ende hergeben, dafür aber die Auflagen zu groß sind, sei das auch keine Hilfe. „Wenn zum Beispiel Gastronomiebetriebe nur 50 Prozent der ohnehin schon halbierten Gästezahl empfangen dürfen, rechnet es sich am Ende vielleicht nicht“, erklärt sie.