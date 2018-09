Kappeln : Ortstermin unter den Bäumen

Politik und Verwaltung begutachten das städtische Grün. Das neue Kataster erleichtert die Arbeit.

von Rebecca Nordmann

26. September 2018, 15:21 Uhr

Inzwischen hatte es fast schon ein bisschen was routinemäßiges. Und das darf – wenn man sich an die noch gar nicht so lange zurückliegende und in Teilen recht aufgeladene Debatte erinnert – durchaus als Erfolg gelten: Die zweite Baumbegehung in der Stadt widmete sich erneut den Bäumen, die sich nach Ansicht der Verwaltung beziehungsweise nach Maßgabe des neuen Baumkatasters in kritischem Zustand befinden. Gemeinsam mit Bauhof-Mitarbeiter Erwin Petersen sowie politischen Vertretern und Mitgliedern der Interessengemeinschaft Umwelt zog der Tross unter der Leitung von Jan Kumke, Baumgutachter der Firma Silvaconcept aus Süderbrarup, durch die Stadt. Am Ende war man sich einig, dass zwar tatsächlich einige Bäume weichen sollten, aber nicht so viele, wie ursprünglich veranschlagt.

Vogelbeere und Ahorn Es ist gut eineinhalb Jahre her, dass man sich politisch dafür stark gemacht hatte, über zu fällende, städtische Bäume nicht hinterher sondern vorher informiert zu werden. Vorangegangen war eine entsprechende Initiative von CDU und SPD, die bei der Verwaltung um Ulrich Bendlin auf fruchtbaren Boden gefallen war. Jetzt stand man daher vor einer Vogelbeere nahe des Rathauses, deren Krone langsam aber sicher vertrocknet. Als Ursache erkannte Jan Kumke, wie so häufig im städtischen Bereich, einen zu stark verdichteten Boden. Die Folge: Der Baum kann sich nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgen, die Wurzel kann Schaden nehmen, der Baum verkümmert. Eine kurze Kraftprobe Mensch vs. Stamm ergab: „Der Baum könnte einen Tick fester stehen“, so Kumke. „Er hat keine große Zukunft.“ Der Lösungsvorschlag umfasste schließlich einen Auflockerung und einen Austausch des Bodens sowie eine Neuanpflanzung – „gerne etwas Einheimisches“, sagte Kumke. Auf dasselbe Problem stieß die Gruppe bei knapp 20 Ahornen am Parkplatz Wassermühlenstraße. Auch dort sollen die Bedingungen des Standortes verbessert werden – wenn Kumke auch darauf aufmerksam machte, dass jeder einzelne zur Verschlechterung beiträgt: „Jeder Tritt auf die Pflanzfläche verdichtet den Untergrund.“ Als Ersatzpflanzen schlug Ulrich Bendlin Platanen vor, die als robust und äußerst vital gelten. Bei Jan Kumke stieß er damit auf Zustimmung.

Kugelakazie und Zierkirsche Weichen sollten ursprünglich auch die drei Kugelakazien auf dem Rathausmarkt – nach der Begehung dürfen sie jedoch bleiben. Kumkes Urteil: „Sie sind keine Zierde, aber auch nicht weiter gefährlich.“ Sollten sie irgendwann doch gefällt werden müssen, könnte sich der Experte Kopflinden an der Stelle vorstellen. Stehen bleiben darf auch zumindest eine der beiden Zierkirschen in der Mühlenstraße/Ecke Hohlweg. Die andere, die praktisch keine Blätter mehr trägt, soll ein langsam wachsender Baum gepflanzt werden.

Pflaume Letzter Stopp der Gruppe war schließlich eine Pflaume auf dem Wanderweg nach Arnis, für die das Kataster eine Bruchgefahr ausgemacht hatte. Vor Ort stellte Jan Kumke einen Riss im Stamm fest, merkte aber an, dass der Baum im Fall der Fälle nicht auf den Weg, sondern in die entgegengesetzte Richtung kippen würde. „Die Beurteilung ist richtig“, sagte er. „Der Baum steht nicht mehr sicher, er ist aber keine Gefahrenquelle.“ Trotzdem soll er gefällt werden, das Holz aber am Wegesrand liegen bleiben.

Baumkataster Vor der etwa zweieinhalbstündigen Baumbegehung, deren Ergebnisse jetzt dem Wirtschaftsausschuss vorgelegt werden, lernte die Gruppe die Funktionen des neuen Baumkatasters kennen. Mit externer Hilfe sind inzwischen etwa 1000 der insgesamt 3000 städtischen Bäume erfasst und Daten wie Standort, Alter, Art, Stamm- und Kronendurchmesser, Vorschäden gesammelt. Fotos werden nur bei Auffälligkeiten dazugestellt. Stadtgärtner Armin Kressin erklärte: „Bisher mussten wir zweimal jährlich alle Bäume abfahren. Jetzt entscheidet das Programm basierend auf den hinterlegten Daten, wann welcher Baum kontrolliert wird.“ Und auch welche Arbeiten dann zu erledigen sind. Der Bauhof erlebt das als eine enorme Entlastung. Hinzu kommt: Das Kataster wird nach den Worten von Ulrich Bendlin im Streitfall als Nachweis der Verkehrssicherungspflicht anerkannt. Noch fehlen 2000 Bäume zur Vollständigkeit – und das Geld, um sie zu erfassen.