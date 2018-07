Seniorenbeirat Kappeln : „Nutzt die Mängelformulare“

Im Oktober wird der Seniorenbeirat neu gewählt. Weitere Arbeiten zur Barrierefreiheit in der Innenstadt stehen kurz bevor.

von Doris Smit

27. April 2018, 10:00 Uhr

Stolperstellen oder schadhafte Wege? Beschädigte Ruhebänke oder fehlende Beleuchtung? Unzureichende Beschilderung und schwierige Gebäudezugänge? – Der Seniorenbeirat der Stadt Kappeln hat für solche Fälle ein einfaches Mängelformular für die Bürger angelegt. Es kann ausgefüllt – anonym oder mit Absenderangabe – an den Beirat geschickt oder direkt im Rathaus abgegeben werden. Das Formular hat schon zu einigen hilfreichen Verbesserungen oder Sanierungen geführt. „Aber in letzter Zeit ist die Abgabe der Mängelformulare etwas rar geworden“, stellte Horst Albrecht, Vorsitzender des Seniorenbeirats, auf der Sitzung am Mittwochabend im Ratssaal fest. Dabei sei es immer so gut gelaufen: Die Formulare kommen dann bei Bauamtsmitarbeiter Norbert Leukert auf den Tisch, und es werde sich um den Vorgang gekümmert. „Ja, das funktioniert gut“, bestätigte Leukert. „Wir setzen um, was wir können – so zeitnah wie möglich“, erklärt er. Oft sei eine Verbesserung schon durch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter zu erreichen. Größere Maßnahmen dagegen seien meist mit hohen Kosten verbunden, und das Budget ist begrenzt. Außerdem seien Fremdfirmen aufgrund der guten Auftragslage im Baugewerbe momentan schwer zu bekommen. Dennoch wies Horst Albrecht darauf hin, die Mängelformulare gern wieder mehr zu nutzen: „Das ist sehr effektiv.“ Die Formulare gibt es im Internet (www.kappeln.de unter dem Punkt Seniorenbeirat) oder direkt im Rathaus.

Eine Beschwerde brachte Beisitzerin Gerda Hartmann bei der Gelegenheit gleich mündlich vor: Der Fußweg in Lüttfeld, Zum Rückeberg, werde zwar regelmäßig gemäht, aber das Feld sei dort auf dem Vormarsch und der Boden inzwischen so uneben, dass Personen mit Kinderwagen oder Rollatoren auf der Straße gehen müssten. „Und da sind 60 Stundenkilometer erlaubt. Die Situation ist gefährlich, besonders bei Dunkelheit“, so Hartmann.

Der Weg werde seit zwei Jahren in der Haushaltsplanung berücksichtigt, musste aber bisher wegen dringlicheren Aufgaben zurückstehen, erklärte Leukert. „Der Weg ist begehbar. Und für die etwa 400 Meter lange Strecken, also etwa 800 Quadratmeter, muss ich mit 40.000 Euro rechnen, wenn ich den vernünftig wieder herstelle“, sagte er. Ein Lohnunternehmer werde ihn jetzt erst einmal so wieder in Form bringen, dass man darauf gehen kann, ein Ausbau könne erst erfolgen, wenn das Geld dafür da sei.

Viel zu tun, gibt es für die Verwaltung auch, wenn es um die Mobilität der Senioren in der Öffentlichkeit geht. Leukert berichtete, dass an einigen Stellen die Arbeiten für mehr Barrierefreiheit kurz bevorstehen: Die Natursteine im Pflasterkreis beim Herrenausstatter in der Fußgängerzone werden gegen einen ebenen Betonbelag in Natursteinoptik ausgetauscht, der Fußgängerübergang an der Ampel Wassermühlenstraße wird neu gestaltet ebenso wie der Übergang zwischen Blumen-Stamer und Kik, die Querung an der Telefonzelle Querstraße, Ecke Mühlenstraße und die Einmündung Schleswiger Straße, Ecke Mühlenstraße. „Das wird in den nächsten Tagen losgehen.“ Bei dem geplanten barrierefreien Ausbau einiger Bushaltestellen gibt es derzeit noch keine Neuigkeiten. Ein Termin ist geplant, bei dem entschieden werden soll, wo es Schwerpunkthaltestellen gibt, welche Haltestellen gegebenenfalls wegfallen oder zusammengelegt werden können. „Wir haben 57 Haltestellen verschiedener Güte, da stehen viele Einzelfallentscheidungen an“, so Leukert weiter.

Nicht nur die Kommunalwahl sondern auch die Wahl des Seniorenbeirats steht in diesem Jahr an. Horst Albrecht wird nicht wieder für den Vorsitz kandidieren, kündigte er an. „Aber wir wollen jetzt schon trommeln, dass wieder viele mitmachen“, sagte er. Vor vier Jahren gab es immerhin 14 Kandidaten. Anfang September werden die Kandidaten vorgestellt, der Versand der Wahlunterlagen erfolgt am 24. September. Die eigentliche Wahl des Seniorenbeirats findet am 22. Oktober statt. In der Stadtvertretersitzung am 24. Oktober wird der Bürgermeister bekanntgeben, wann die konstituierende Sitzung des Gremiums erfolgt.