„Stadtradeln“ in Kappeln : Norbert Dick: „Lasst uns ordentlich strampeln“

Am Montagnachmittag fiel der Startschuss zur „Stadtradeln“-Premieream Nordhafen. Drei Wochen werden Kilometer gezählt.

von Rebecca Nordmann

24. August 2020, 16:50 Uhr

Kappeln | Die magische Zahl wurde schließlich doch noch geknackt: 100 Teilnehmer hatte sich Norbert Dick für die erste Auflage des „Stadtradelns“ gewünscht – am Montag wurde dieser Wunsch wahr. Pünktlich zur offiziellen Eröffnung am Nachmittag am Hafen konnte Dick als Sprecher des Organisationsteams die 100 Teilnehmer, davon zehn Stadtvertreter, vermelden. Nicht alle 100, aber doch viele waren zum Startschuss erschienen.

„Ursprünglich hatten wir geplant, zum Start eine Fahrradrallye anzubieten“, sagte Norbert Dick. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie habe man davon jedoch Abstand genommen. Ohnehin hatten bereits einige der registrierten Teilnehmer deutlich vor der Eröffnung ihre ersten Kilometer zurückgelegt: Am Montagnachmittag standen bereits 202 Kilometer zu Buche.

Ziel der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ ist es, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel in den Fokus zu rücken und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun – konkret CO2 einzusparen. Bis Montagnachmittag waren das immerhin schon 30 Kilogramm CO2. Norbert Dick sagte: „Wir hoffen, auf diesem Weg noch mehr Menschen dazu zu motivieren, mit dem Rad zu fahren.“ Auch um auf eventuelle Schwachstellen im Radwegenetz der Stadt aufmerksam zu werden.

Eben dazu hat sich das Organisationsteam etwas überlegt: Alle Teilnehmer sind dazu aufgerufen, Fotos von Stellen zu machen, die sie auf ihren Touren mit dem Fahrrad als besonders gelungene und hilfreiche Situationen für Radfahrer erlebt haben oder auch als besonders misslungene, ärgerliche, gefährliche. Diese können an kappeln@stadtradeln.de gesendet werden. Vorzugsweise sollten sich diese Aufnahmen auf das Kappelner Stadtgebiet beschränken. Nach der Aktion werden die Bilder ausgewertet, und Dick kündigte an, eventuelle Mängel dann ausmerzen zu wollen.

Den tatsächlichen und ziemlich lautstarken Startschuss zum „Stadtradeln“ gab schließlich Bürgervorsteher Frank Nickel. Er sagte: „21 Tage Stadtradeln liegen vor uns, und ich hoffe, dass uns das Rad auch darüber hinaus weiter begleiten wird.“ Drei Wochen lang, beginnend mit Montag, werden nun die Kilometer der registrierten Teilnehmer gezählt. Auf der Internetseite www.stadtradeln.de sind Vergleiche zu anderen Kommunen und Regionen möglich.

Und auch wenn der Zeitraum nun gestartet ist, sind Anmeldungen weiterhin möglich. Stand Montagnachmittag waren 16 Teams registriert, sechs sind bereits aktiv. Das Team „Familie Marten“ führt die Kappeln-Wertung mit zu diesem Zeitpunkt 94 zurückgelegten Kilometern an. Aber auch alle anderen erfüllen den zweiten Wunsch von Norbert Dick – nach der 100-Teilnehmer-Grenze –, den er gestern so formulierte: „Lasst uns ordentlich strampeln für den Klimaschutz und bessere Radwege.“