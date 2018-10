Kappeln : Noch eine Hürde fürs „Bunte Haus“

Die Kreisverwaltung fordert einen Brandschutznachweis vor dem geplanten Umbau für Ellenbergs Kita-Kinder.

von Rebecca Nordmann

16. Oktober 2018, 15:43 Uhr

Das „Bunte Haus“ ist so etwas wie die Allzweckwaffe der Stadt. Es beherbergt bereits die Fahrradwerkstatt, die Geschäftsstelle des TSV Kappeln, bietet Platz für Sprachkurse und das Jugendzentrum und soll – am liebsten so schnell wie möglich – auch noch für mindestens zwei Jahre Kindergarten sein. Die Kinder der Ellenberger Kita sollen dort einziehen, nachdem an ihrem alten Standort starker Schimmelbefall festgestellt worden war. Voraussetzung dafür: ein Umbau der Sanitäranlagen, die Umgestaltung der Räume, ein Einbau einer Küche. 50.000 Euro hat die Politik dafür bereitgestellt – eine Summe, die, das wird immer wahrscheinlicher – nur mit ausgesprochen viel Mühe reichen wird. So offenbarten sich bei einem Ortstermin im September bereits bislang unbekannte bauliche Herausforderungen, will man die Nachbarn, die alle im „Bunten Haus“ untergebracht sind, gut voneinander trennen. Jetzt scheint eine weitere, mit Pech kostspielige Hürde hinzuzukommen: Der Kreis Schleswig-Flensburg, der den Bauantrag für das „Bunte Haus“ prüft, verlangt Nachbesserungen. Eine davon: ein Brandschutznachweis.

Der Bauausschuss musste diese Forderung der Kreisverwaltung jetzt zur Kenntnis nehmen. Neben einem Brandschutznachweis möchte man in Schleswig zudem eine ergänzte Baubeschreibung inklusive Angaben zum Umfang der Arbeiten und Erläuterungen zur Statik, eine Betriebsbeschreibung über Art und Umfang des Kindergartens sowie weitere Ausfertigungen der Bauvorlagen sehen. Nach den Worten von Bauamtsleiterin Jana Becker könnte aber vor allem der Brandschutz Probleme bereiten. Demnach habe man beim hausinternen Brandschutzbeauftragten angefragt, ob dessen Beurteilung nicht ausreichen könne. Das sei jedoch abgelehnt worden. Kurzfristig soll nun ein Ortstermin mit Vertretern des Kreises im „Bunten Haus“ stattfinden – verbunden mit der Hoffnung, dass der Kreis selbst dann grünes Licht gibt. „Sonst“, sagte Becker, „bekommen wir ein zeitliches Problem“. Brandschutzgutachter, die solche geforderten Nachweise und Konzepte erstellen können, seien derzeit nämlich nur schwer zu bekommen.

Die ursprüngliche Planung sieht vor – so hatte es der Sozialausschussvorsitzende Peter Koch (LWG) vor Kurzem erklärt –, dass die Ellenberger Kinder, die zurzeit über drei Standorte verteilt sind, in diesem Dezember umziehen sollen. Im Bauausschuss sagte Helmut Schulz (SPD) nun: „Bis alle ins Bunte Haus können, bleibt es so wie im Moment.“ Zwar räumte Schulz ein, dass ein verspäteter Umzug gleichbedeutend mit einem verzögerten Startschuss für den geplanten Neubau sei. Schließlich soll der an alter Stelle in der Holtenauer Straße entstehen, wo neben der Kita auch das Birger-Forell-Haus abgerissen werden soll – eben dort sind aber aktuell Kita-Kinder übergangsweise einquartiert. Aber: „Wir haben gehört, dass sich die Planung der Kirche auch verschiebt, insofern sind wir noch im Gleichklang“, so Schulz. Das evangelische Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg ist Träger der evangelischen Kita in Ellenberg.

Sollte sich während des Ortstermins herausstellen, dass die Forderung nach einem Brandschutznachweis bestehen bleibt, ist mit weiteren Kosten zu rechnen. Die Verwaltung hat angekündigt, der Politik eine zeitnahe Rückmeldung zu geben.