Schleswig-Holstein Musik Festival : Nikolaikirche in Kappeln bleibt Spielort

Drei Konzerte sollen in diesem Jahr wieder in der Nikolaikirche stattfinden. Die Politik bewilligt dafür 10.000 Euro.

von Rebecca Nordmann

12. Januar 2020, 13:53 Uhr

Kappeln | Im vergangenen Jahr kehrte das Schleswig-Holstein Musik-Festival (SHMF) nach 17 Jahren Abstinenz wieder nach Kappeln zurück. Drei Konzerte fanden im zweiten Halbjahr in der Nikolaikirche statt, alle gelten rückblickend als ausgesprochen gut besucht. Und nachdem SHMF-Intendant Christian Kuhnt schon im vergangenen Sommer anlässlich des ersten Konzertes vorsichtig hatte durchblicken lassen, dass nach den insgesamt drei Auftritten nicht wieder 17 Jahre ins Land gehen würden, hat inzwischen auch die Verwaltung bestätigt, dass das SHMF in diesem Jahr erneut in Kappeln Station machen wird. Das erforderliche Geld dafür hat die Politik jedenfalls schon einmal eingeplant.

„German Brass“ Ende Juli, Nathalie Stutzmann im August und der Moskauer Kathedralchor in der Adventszeit – das waren die drei Kappelner SHMF-Konzerte des vergangenen Jahres. Nach den Worten von Bürgermeister Heiko Traulsen haben insgesamt mehr als 1500 Gäste die Auftritte der verschiedenen Künstler erlebt. Traulsen sprach zudem von einem „wunderbaren und hochklassischen Renommee unserer Stadt“. Auch dafür hatte die städtische Politik im Vorfeld 10.000 Euro bewilligt, um für einen angemessenen Rahmen zu sorgen. Zusätzlich hatte sich ein Beirat gegründet, und es sollten sich mit den Kappelner Werkstätten der Eckernförder Volksbank und der Nord-Ostsee Sparkasse tragende Sponsoren finden. Unterm Strich also kann man die Rückkehr des SHMF nach Kappeln wohl als Erfolgsgeschichte verbuchen – die im besten Falle in diesem Jahr fortgeschrieben werden soll.

Drei Konzerte kündigte der Bürgermeister für das laufende Jahr an, wieder sollen diese in der Nikolaikirche stattfinden. Die erneut nötigen Mittel von 10.000 Euro stellte der Hauptausschuss einstimmig in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres bereit. Zuvor wollte Lars Braack (SPD) jedoch noch wissen, welche Summe die Stadt im Jahr 2019 mittels Sponsoren eingenommen hatte – nach Angaben Traulsen beläuft sich diese auf 7500 Euro.

Das Programm des diesjährigen SHMF wird am 20. Februar veröffentlicht, dann startet auch der Vorverkauf. Der örtliche Vorverkauf beginnt allerdings erst am 13. März. Einzelne Veranstaltungen für den Festivalsommer, wie etwa die Musikfeste oder das für Fans der Filmreihe vielleicht vielversprechende „Star Wars in Concert“ können bereits jetzt gebucht werden.