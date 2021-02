Jöns-Hof-Passage Kappeln : Neues Nähgeschäft „Weißes Ross“ in Kappeln

Alexandra Jakubowski vom „Kreativsaal Weißes Ross“ eröffnet am 1. März eine Zweigstelle in der Jöns-Hof-Passage in Kappeln.

von Doris Smit

21. Februar 2021, 10:40 Uhr

Kappeln | Ein bisschen haben sich die Pläne durch den Lockdown verschoben, denn eigentlich sollte es der 1. März sein. Aber nun wird es sofort losgehen, sobald es wieder erlaubt ist: Ein Geschäft mit Stoffen, Schnittmustern und Nähmaschinen – vor allem aber mit ganz viel Know-How wird in der Jöns-Hof-Passage öffnen. Im „Kreativsaal Weißes Ross“ gibt es alles rund ums Thema Nähen.

„Eine gute Beratung ist uns besonders wichtig“, sagt Alexandra Jakubowski und freut sich auf ihre Zweigstelle in Kappeln. Die 49-Jährige ist Inhaberin des „Kreativsaals Weißes Ross“ in Uelsby und eine echte Selfmade-Unternehmerin. Mit 16 Jahren ist die gebürtige Polin nach Deutschland gekommen. In Wuppertal hat sie mit ihrem Mann und den beiden Töchtern gelebt und als Krankenschwester gearbeitet. Ihr Hobby, das Nähen, hatte sie sich schon als Kind selbst beigebracht – „auf der Nähmaschine meiner Mutter“, sagt sie. Aber eigentlich hat sie immer nur für sich selbst oder die eigene Familie genäht – in der Schwangerschaft etwas intensiver, weil es da nichts wirklich Schönes zu kaufen gab und später Kleidung und Accessoires für die Kinder.

Vor 14 Jahren zog es die Familie in den Norden – einfach, weil sie die Gegend so schön fand und in der Nähe der Ostsee leben wollte. Ihr Hobby gewann in dieser Zeit immer mehr Bedeutung für Alexandra Jakubowski. „Man überzeugte mich, doch die Kunsthandwerkermärkte in der Region zu besuchen“, berichtet sie. Als die Familie vor zwölf Jahren den leer stehenden Gasthof „Weißes Ross“ in Uelsby entdeckte, war es sofort klar, was im alten Tanzsaal passieren sollte: Dort hat Alexandra Jakubowski endlich Platz für das Handwerk, das sie inzwischen als Kleingewerbe angemeldet hatte.

Am 1. Februar 2014 eröffnete sie den „Kreativsaal Weißes Ross“. Zu kaufen gibt es selbstgenähte Kleidung für Damen, Kinder und Babys, Accessoires und Taschen, vor allem aber hochwertige Stoffe und alles an Zubehör, was zum Nähen benötigt wird.

Darüber hinaus bietet Alexandra Jakubowski auch Nähkurse an, die fünf Einheiten jeweils einmal pro Woche umfassen und sich in der ganzen Region großer Beliebtheit erfreuen. Die Nähkurse musste die Geschäftsfrau zwar corona-bedingt vorerst einstellen – die Nachfrage nach Stoffen, Schnittmustern und Expertentipps jedoch boomte im vergangenen Jahr. „Viele haben ihre alte Nähmaschine wieder rausgeholt und angefangen, Masken zu nähen“, sagt Alexandra Jakubowksi.

Weil sie so gut zu tun hatte, kam die Idee, eine kleine Zweigstelle in Kappeln zu eröffnen. „Wir mögen Kappeln sehr gern und sind oft da“, erzählt sie. Sie hat die Räume des ehemaligen Reisebüros in der Jöns-Hof-Passage 2 angemietet. Auf den rund 70 Quadratmetern soll es ein ähnliches Sortiment wie in Uelsby geben – ganz viel für Selbstnäher, aber auch fertige und individuelle Kleidungsstücke für die Urlauber zum Stöbern.

Alexandra Jakubowski legt Wert darauf, dass alle ihre Stoffe qualitativ hochwertig sind und in Deutschland oder mindestens in Europa unter fairen Bedingungen entstehen, wie die unter Kennern bekannten Westfalenstoffe.

Darüber hinaus verkauft sie Nähmaschinen der Marke „Elna“ und vereinbart mit dem Käufer einen einstündigen Termin zur Einweisung. „Damit ich wirklich Zeit habe zu zeigen, was die Maschine alles kann“, erklärt die Fachfrau. Überhaupt ist es ihr sehr wichtig, sich Zeit für die Kunden zu nehmen. „Eine halbe Stunde pro Kunde nehmen wir uns in der Regel Zeit“, sagt sie. Solange brauche es schon manchmal, sich die Vorstellung des Kunden auszumalen, das richtige Schnittmuster und den passenden Stoff dafür auszusuchen.

Im „Kreativsaal Weißes Ross“ in Uelsby hat Alexandra Jakubowski bisher zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt, für ihre Filiale in Kappeln benötigt sie noch Arbeitskräfte in Voll- und Teilzeit oder Aushilfen. Das Nähgeschäft soll dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Montags bleibt der kleine Kreativsaal geschlossen.

www.kraetivsaal.de, Telefon 04623/185996