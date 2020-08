Stadtbücherei und Familienzentrum kappeln : Neues Leben für alte Bücher

Kooperation: Die Kreativwerkstatt des Familienzentrums bietet in der Stadtbücherei Kurse für Buch-Falttechnik an.

Avatar_shz von Doris Smit

04. August 2020, 17:36 Uhr

Kappeln | Die Idee hat Stella Michailidou Pavlou von einem Bücherflohmarkt auf Zypern mitgebracht: „Eine Norwegerin hat mir vor sieben Jahren dort gezeigt, was man aus ausgelesenen Büchern alles machen kann“, sagt die Koordinatorin für Integration am Familienzentrum Kappeln, das zur Evangelischen Familienbildungsstätte (FBS) gehört. Dort leitet sie unter anderem die Kreativwerkstatt für Frauen. Nun gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit, diese Falttechnik an zwei Terminen in der Kappelner Stadtbücherei zu erlernen.

Bücher so geschickt zu falten, dass sie mit etwas Fantasie einen Igel, eine Laterne oder einen Baum darstellen und dekorativ im Regal oder als Wandschmuck Verwendung finden, das hat sie in der Gruppe vor einigen Jahren schon einmal vorgestellt und erhielt sehr positive Resonanz. In diesem Jahr war ursprünglich geplant, die Falttechnik in der Stadtbücherei zu bestimmten Öffnungszeiten nicht nur vorzustellen, sondern interessierten Nutzern direkt die ersten Kniffe beizubringen. „Die Stadtbücherei lag nahe, da die Stadt gemeinsam mit der FBS und dem Sozialforum Träger des Familienzentrums ist – und natürlich, weil sie die beste Quelle für aussortierte Bücher ist“, sagt Stella Michailidou Pavlou. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen konnte der Kreativkurs des Familienzentrums nicht wie gewohnt stattfinden, und die Nutzung der Bücherei war ebenfalls nur begrenzt möglich. Von den normalerweise zehn bis zwölf Teilnehmerinnen nahmen aber einige an dem Online-Angebot teil. Viel Freude an dem neuen Hobby hat zum Beispiel Bettina Karlucci. „Es ist besonders schön, wenn das Buch viele Seiten hat – umso fülliger wird es am Ende“, beschreibt sie. Tavga Hassan bastelt seit zwei Jahren mit, ihr Sohn hat ihr geholfen, dass sie auf dem Handy den Online-Kurs nutzen konnte.

Nun lädt Stella Michailidou Pavlou alle, die Lust haben, die Falttechnik auszuprobieren, gemeinsam mit Kerstin Rosinke, Leiterin der Stadtbücherei, zu zwei Vormittagen in die größeren Räumlichkeiten in der Schmiedestraße 13 ein. Am 19. und 26. August, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, kommen die Finger oder auch Falzbeine zum Einsatz. Vorkenntnisse sind nicht nötig, auch festgebundene Bücher mit Seiten aus dickem Papier sind ausreichend vorhanden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Tanja Hohmann, stellvertretende Leiterin der FBS, weist darauf hin, dass eine Anmeldung bis zum 17. August zwingend erforderlich ist – es sind nur acht Plätze pro Termin frei.

„Bei der Technik geht nicht um Geschwindigkeit, eher um Konzentration, präzises Arbeit und Feinmotorik. Und es ist sehr entspannend“, verspricht Stella Michailidou Pavlou. Sie mag besonders den Gedanken, dass alte Bücher so wieder „zum Leuchten“ gebracht werden. Und auch Kerstin Rosinke gefällt der Gedanke der Nachhaltigkeit. „Wir haben die Bücher hier ja schon lange, aber so wird noch einmal neues Leben in die alten Bücher gebracht“, sagt sie. Wenn das Angebot gut angenommen wird, soll es als gemeinsames Angebot von Familienzentrum und Stadtbücherei bestehen bleiben.



> Anmeldung bis zum 17. August unter Telefon 04642/911145 oder Telefon 0157/ 89060088 oder per Mail an willkommen@familienzentrum-kappeln.de