Betreuungseinrichtung Kappeln : Neue Strukturen im Kinderlandhaus Ostsee

Die Corona-Krise bringt viele Umstellungen für die zwölf Jugendlichen und ihre Betreuer.

14. April 2020, 14:48 Uhr

Kappeln | Das Kinderlandhaus Ostsee liegt idyllisch ganz in der Nähe des Weidefelder Strandes. Jetzt, in der Corona-Krise, ist dort vieles anders als sonst. Die zwölf Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 17 Jahren, die hier leben, können nicht mehr in die Schule gehen, Freizeitaktivitäten, wie die Angebote des TSV Kappeln, in dem viele der Kinder aktiv sind, entfallen. Wo morgens ein Betreuer dafür sorgte, dass alle Frühstück bekommen und rechtzeitig für die Schule startklar sind, sind jetzt drei im Einsatz.

Florian und Sophia Schröder leiten das Kinderlandhaus, und Florian Schröder sagt: „Es ist nicht leicht gewesen, den Alltag von einem Tag auf den anderen umzustellen.“ Zum Glück hätten alle zehn Mitarbeiter sofort mitgezogen und die Betreuung so sichergestellt. Zusätzlich sei eine Nachhilfelehrerin eingesprungen, die nun jeden Vormittag kommt.

„Als die Schule plötzlich ausfiel, fanden das erstmal alle Kinder toll“, sagt Florian Schröder. Aber mit den Veränderungen durch Corona sind auch große Ängste entstanden. Um den Ängsten der Kinder zu begegnen, wird viel Wert darauf gelegt, sie möglichst gut zu informieren. „Wir haben gemeinsam die Ansprache der Bundeskanzlerin im Fernsehen gesehen. Das hat sehr zur Beruhigung beigetragen“, erklärt er. Auch die Sorge, wie die Prüfungen geschafft werden können, war eine wichtige Frage der Kinder. „Aber wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Klaus-Harms-Schule“, hebt Schröder hervor. Allerdings gibt es nicht für jeden einzelnen Schüler einen Computerarbeitsplatz. Das Lernen muss im Schichtdienst erfolgen.

Für die Osterferien ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, denn die jungen Bewohner bleiben oft auch in den Ferien hier. Sie kommen in der Regel aus problematischen Familien, und der Kontakt zu den Eltern ist oft nicht besonders intensiv. Ein Ferienprogamm wurde daher schon immer angeboten. Für diese Osterferien waren unter anderem ein Tag im Arriba-Spaßbad in Norderstedt, ein Ausflug nach Büsum und ein Besuch im Hochseilgarten Altenhof vorgesehen. Aber: Alles fällt aus.

Zum Glück gibt es ein zwei Hektar großes Freigelände, auf dem eine Menge möglich ist. Lagerfeuer und Stockbrotbacken, aber da sind auch zwei Pferde und ein Reitplatz. Und das Betreuerteam hat viele Potenziale, die nun einen Teil der entstehenden Lücken füllen helfen. Einer der Mitarbeiter ist Ju-Jutsu-Trainer und bringt den Kindern diese Sportart nahe. Ein anderer hat die Prüfberechtigung für das Deutsche Sportabzeichen. „Wir haben hier auf dem Gelände die Disziplinen Laufen, Sprint und Weitwurf absolviert“, erklärt Florian Schröder. „Das war ein voller Erfolg. Da haben alle mitgemacht.“ Auch das fünf Meter lange Trampolin ist ein großer Anziehungspunkt in diesen Tagen, es gibt einen Platz mit Basketballkorb, Bogenschießen ist ebenfalls möglich. Schröder kommt richtig in Fahrt, wenn er von den vielen Aktivitäten und Möglichkeiten für seine Kinder erzählt. Zum Glück spiele das Wetter mit, sagt er. Aber auch bei Regen wird es im Kinderlandhaus nicht langweilig. Es gibt einen Musikraum mit Instrumenten, und es wird gemeinsam gebastelt.

All das muss nun schon ziemlich lange geleistet und auch finanziert werden. Da hätte sich Florian Schröder etwas mehr Unterstützung von den Jugendämtern gewünscht. Für jedes Kind ist das Jugendamt des Landkreises zuständig, in dem die Eltern leben. Da gibt es oft unterschiedliche Regelungen. „Die Kinder brauchen auf jeden Fall mehr Unterstützung, als manche Ämter denken“, erklärt Schröder. Der Betreuungsaufwand sei einfach viel höher als normalerweise. Aber es sei leider auch vieles unklar. Schröder: „Die Mitarbeiter der Ämter versuchen zum Glück meistens zu helfen und das Beste aus der Situation zu machen.“