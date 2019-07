„Kappeln Open Air“ : Neuauflage 2020 erwünscht

Mehr als 2000 Besucher kamen an den Nordhafen um drei Bands zu hören.

von shz.de

14. Juli 2019, 16:08 Uhr

Kappeln | Ausgelassene Stimmung bei „Kappeln Open Air“ am Hafen, und auch das Wetter spielte mit: nicht zu warm, nicht zu kalt und vor allem trocken. Alles passte, und das freut die Veranstalter. Lara Zemite, Geschäftsführerin des Stadtmarketing, seit 2016 für die Wirtschaft und Touristik Kappeln (WTK) tätig, ist zufrieden. Die mittlerweile fünfte Veranstaltung dieser Art mit viel maritimem Flair habe sich in der Schleistadt etabliert. „Wir waren ausverkauft“, sagt sie und fügt hinzu: „Wir haben die Besucherzahl des Vorjahres geknackt – da kamen rund 2000 Musikfans.“

Der Hafen bildete eine stimmungsvolle maritime Kulisse. Die Besucher, Einheimische und Urlauber strömten herbei, um das musikalische Spektakel live zu erleben. Das ganze stand auch diesmal unter dem Motto „Wir für uns“. Dank eines großzügigen Sponsoring der Gewerbetreibenden aus Kappeln und Umgebung geriet die Veranstaltung mit den drei Musikgruppen zu einem fröhlichen Abend, bei auch dem der Klönschnack nicht zu kurz kam und sogar vereinzelt getanzt wurde. DJ „Flo“ kündigte die Musikgruppen an, und das tat er gut gelaunt. Die Veranstalter hatten dafür gesorgt, dass die Besucher auf ihre Kosten kamen – nicht nur musikalisch, sondern auch hinsichtlich des leiblichen Wohls. Zu den Veranstaltern gehörten neben der (WTK) die NCE GmbH Veranstaltungstechnik mit John Vorbringer und Christian Mews, die Com hnik-Werbeagentur mit Jan Egdorf, das „Cameo“-Restaurant mit Lars Agger und Tanja Walboth sowie PE-Sportsbar und Bistro der Eheleute Sönker und Petra Goos. Alle freuten sich über die große Resonanz .

Entsprechend dem Motto „Wir für uns“ kamen auch die drei Bands aus der Region. Das gilt für die Band „Illegal 2001“, die mit Rockmusik seit 1988 durch die Lande tourt, ebenso wie auch für die Band „Gangway“ der Kappelner Werkstätten, geleitet von Markus Tegethoff. Den fünf Musikern, die zum zweiten Mal bei „Kappeln Open Air“ auftraten“, war die Freude am Musizieren und Singen anzusehen. Zu ihrem Repertoire gehören Songs aus eigener Feder sowie Cover-Songs. Mit dabei war die aus Berlin stammende Sängerin Dina Jahn, die seit 21 Jahren in Kappeln lebt.

Aus Eggebek gekommen war das Ehepaar Petersen, das sich des öfteren in der Schleistadt aufhält – schließlich ist Beate Petersen gebürtige Kappelnerin. Trotzdem war es das erste Mal, dass das Paar in das Open-Air-Geschehen eintauchte.

Aus Klixbüll in Nordfriesland angereist, war Raika Nielsen. Sie feierte Wiedersehen mit der Band „Die Andersons“ – das Trio war bei ihrem Polterabend im April dieses Jahres aufgetreten und hatte dabei viele Fans gewonnen. Für die drei Musiker aus Flensburg war es der erste Kappeln-Auftritt. Das Markenzeichen von Ned, Ted und Brad ist „unbürokratischer akustischer Comedy-Rock“ – und das kam an. Als Gitarristen und Drummer, wobei letzterer auch als Sänger in Aktion war, eroberten sie ihr Publikum. Die Gruppe besteht seit 2005 und hat im Laufe der Jahre viel „Open-Air“-Erfahrung gesammelt. „Im Herzen sind wir immer 29, real jedoch Mitte 30“, betonen die drei Musiker, die nach Ende ihres Auftritts nach Flensburg zurück eilten – denn dort wurden sie in einer Musikkneipe erwartet.

Rundum war das „Kappeln Open Air“ eine gelungene Veranstaltung, die begeisterte und von der die Besucher für das kommende Jahr eine Neuauflage erwarten.