Grödersby : Nein zum Schleidörfertag

Zu hoher Aufwand: Grödersby will im nächsten Jahr nicht am Aktionstag teilnehmen.

von rn

15. Oktober 2018, 15:34 Uhr

Grödersbys Gemeindevertreter haben sich einstimmig gegen eine Teilnahme am Schleidörfertag 2019 ausgesprochen. Nach den Worten von Bürgermeister Helmut Andresen habe sich die Gemeinde zwar vor sechs Jahren an diesem Aktionstag beteiligt – „aber die Resonanz war äußerst gering“. Deshalb wolle er es dabei belassen, die Gemeinde auch im kommenden Jahr nicht einzubinden, denn: „Der Aufwand, den wir betreiben, steht nicht im Verhältnis zu dem, was dabei herauskommt.“

Stattdessen will Grödersby lieber Zeit und Geld in Übersichtskarten investieren, die an einigen Weggabelungen in der Gemeinde platziert werden sollen. Stephan Ernst-Schneider (KWG) hielt das nicht als einziger für eine gute Idee und sagte: „Es zeigt, dass sich eine Gemeinde Mühe gibt für ihre Gäste.“ Mindestens ebenso wichtig sei es aber, diese Karten ordentlich zu pflegen und auf aktuellem Stand zu halten. Bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung will der Bürgermeister einen ersten Kostenüberblick über Erstellung und Errichtung dieser Karten vorlegen.

Parallel dazu denkt Grödersby über das schnelle Internet nach, das in der Gemeinde eben noch nicht so schnell daherkommt. Nach den Worten Helmut Andresens besteht für die Gemeinde Gelegenheit, dem Breitband-Zweckverband Schlei-Ostsee beizutreten, bei dem neben 18 Schwansener Gemeinden auch die Stadt Kappeln Mitglied ist. Aktuell läuft die Vermarktung des Breitbandausbaus in der Schwansener Gemeinde Brodersby, in Kappeln soll im nächsten Jahr der Startschuss fallen. Andresen sprach zwar davon, dass Grödersby dann frühestens 2021 in den Genuss des Ausbaus „Fibre to the Home“ (also Glasfaser bis in die Wohnung) käme, aber: „Beim Breitbandzweck-Verband Süderbrarup dauert es länger.“ Die Gemeinde will bei der nächsten Sitzung über einen Beitritt zum Verband Schlei-Ostsee entscheiden.

Zum Ausklang des Jahres soll schließlich noch einmal in Grödersby gefeiert werden. Die Apfelernte auf der Gemeindekoppel fiel mehr als üppig aus – Anlass für ein Apfelfest. Als Termin legten die Kommunalpolitiker Sonnabend, 27. Oktober, 15 Uhr, fest. Gesucht werden nun Freiwillige, die die Äpfel auf irgendeine essbare Weise einsetzen – etwa in Form von Kuchen, Mus, Saft, Strudel, Suppe, Salat.