Bauausschuss in Kappeln : Nein zum Ferienhaus auf den Schleiterrassen

Investoren wollen Quartiere für Urlauber schaffen. Der Bauausschuss lehnt eine Ausnahme aber einstimmig ab.

von Rebecca Nordmann

28. Juni 2020, 19:14 Uhr

Kappeln | Wie definiert man „ausnahmsweise“? Diese Frage hatte so direkt zwar niemand gestellt, sie schwebte aber quasi unausgesprochen über den Mitgliedern des Bauausschusses. Sie sollten jetzt erstmals darüber entscheiden, ob sie auf den Schleiterrassen eben ausnahmsweise eine Nutzung als Ferienwohnung zulassen wollen – genauer: nicht einmal, sondern viermal. Um es kurz zu machen: Sie wollten nicht. Und stießen damit geschlossen auf das Unverständnis der Bauverwaltung.

Die Ausgangslage sieht so aus: Da die Schleiterrassen als Allgemeines Wohngebiet deklariert sind, sind Ferienwohnungen ausnahmsweise erlaubt. Zwar soll im Allgemeinen Wohngebiet vorwiegend gewohnt und sich nicht einfach nur übergangsweise aufgehalten werden. Das schließt Nutzungen als Ferienwohnungen aber nicht aus. Kompliziert wird es, wenn man die Frage beantworten soll, wie lange der Status „vorwiegend wohnen“ dem Gebiet erhalten bleibt? Oder anders: Welche Anzahl von Ferienwohnungen bringt den Status zum Kippen?

Die Antwort darauf lieferte Annette Kießig vom städtischen Bauamt: „Der Kreis entscheidet, wann die Prozentzahl erreicht ist.“ Die vom Bauamt vorgelegte Vorlage trug folglich auch einen positiv formulierten Beschluss – also eine Zustimmung zur beantragten Ausnahme zur Nutzung als Ferienwohnung.

Der Bauausschuss diskutierte ungeachtet dessen ausführlich über diesen Ausnahmeantrag, den Axel Langkowski (bürgerliches Mitglied, SPD) schon deshalb nicht zulassen wollte, „weil wir genug Ferienwohnungen haben“. Barbara Bock (SSW) schilderte, eine Stimmung unter den Bürgern wahrgenommen zu haben, „die nicht mehr so urlauberfreundlich“ sei. Sie forderte: „Wir müssen aufpassen, dass das nicht aus dem Ruder läuft.“ Corinna Graunke (CDU) erinnerte daran, dass man mit den Schleiterrassen die Idee verfolge, in erster Linie Möglichkeiten für Erstwohnsitzler zu schaffen. Und der Ausschussvorsitzende Lars Braack (SPD) tat sich zusätzlich schwer mit dem Umstand, dass bei einer prozentualen Zulassung von Ferienwohnungen nur diejenigen berücksichtigt würden, die am schnellsten ihren Ausnahmeantrag stellten.

Annette Kießig betonte dem Gremium gegenüber schließlich, dass es derzeit keinen Grund gebe, diesen Ausnahmeantrag abzulehnen – bei einem Reinen Wohngebiet sei das derweil anders – „aber Sie haben damals gesagt, Sie wollten das nicht“. Norbert Dick (Grüne) überzeugt das nicht. „Warum legt man uns dann überhaupt einen Antrag auf Ausnahme vor, wenn wir zustimmen müssen?“, lautete seine rhetorische Frage. Er fand: „Einen Antrag kann man auch ablehnen.“

Das sah der Bauausschuss geschlossen genauso. Einstimmig lehnte er die Ausnahme zur Nutzung als Ferienwohnung ab. Annette Kießigs Fazit: „Dann gibt es auch für keinen anderen eine Ausnahme.“

Als so entschieden stellt sich die Angelegenheit indes nicht mehr dar. Der Bauausschuss tagt in dieser Woche kurzfristig erneut. Auf der Tagesordnung unter anderem: Ausnahmeantrag zum B-Plan Nr. 74 „Schleiterrassen“ zum Bau von Ferienhäusern.