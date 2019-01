Kappeln : Nasse Füße am Nordhafen

Das Sturmtief „Zeetje“ sorgte für Hochwasser. Am Mittwoch stieg der Pegelstand der Schlei in Kappeln auf 1,12 Meter.

von Doris Smit

02. Januar 2019, 18:54 Uhr

„Hier kommt man ja gar nicht mehr über die Straße“ – das war gestern vermehrt am Kappelner Nordhafen zu hören. Einheimische guckten gelangweilt, Gäste interessiert oder genervt. „Da kommen wir einmal im Jahr nach Kappeln – und dann: nasse Füße“, sagte Emily Müller. Ihr Begleiter Nico Stiebing lachte und fand die Situation ganz spannend. Die Besucher aus Kirchheim in Hessen verbringen ihren Urlaub eigentlich in Schönberg. „Aber einmal fahren wir immer nach Kappeln in die Bierakademie zum Rippchen essen“, verrieten sie.

Sturmtief „Zeetje“ ist schuld an dem stürmischen Start ins Jahr. Durch Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 95 Kilometer pro Stunde wurde die Ostsee von den Ufern gedrückt. Gestern kam sie mit Schwung zurück. Die Folge: Hochwasser. Bis zu 1,50 Meter über Normalnull wurde für Kappeln vorausgesagt. „So viel ist es nicht geworden“, sagte Hafenmeister Bernd Borkowski. Gegen 17 Uhr wurde 1,12 Meter gemessen, teilte Gemeindewehrführer Dirk Schadewaldt mit. Man habe die Pegelstände im Blick, aber das sei alles noch im Rahmen. „Erst ab 1,20 Meter wird es kritisch“, sagte er. Aber der Wind habe bereits nachgelassen, und der Pegelstand in Schleimünde beginne bereits wieder zu sinken.