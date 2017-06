Mathematik-routen an der Schlei : Mit rauchendem Kopf durch Kappeln

vergrößern 1 von 2 Foto: Nordmann 1 von 2

Kappeln | Angst vor Mathematik? Vielleicht so, wie man sie aus dem Schulunterricht kennt. Ein bisschen weltfremd kommt das Fach manchmal daher, keine großen Berührungspunkte mit der Wirklichkeit, wenig authentisch, stattdessen irgendwie entrückt und äußerst theoretisch. Dass man Mathematik auch ganz anders aufziehen kann, wollen im nächsten Monat Matthias Ludwig und Iwan Gurjanow von der Frankfurter Goethe-Universität beweisen. Passend zur Ausstellung „MatheMagie“, die am 8. Juli in der Werfthalle Mittelmann am Hafen eröffnet wird, haben die beiden einen „Math Trail“ entwickelt. Also mathematische Aufgaben, die sich über die ganze Stadt erstrecken und die man sich erst erlaufen und anschließend errechnen kann. Theoretische Mathematik ganz praktisch angewendet.

„Wir wollen Mathematik nach draußen bringen“, sagt Matthias Ludwig. Eigentlich ist Ludwig Professor für Didaktik der Mathematik und Informatik in Frankfurt, jetzt sitzt er im Kapuzenpulli und ein bisschen nass geregnet bei Henning Mittelmann im Büro und hat gerade einen mehrstündigen Marsch durch Kappeln hinter sich. „Die Kinder sollen rausgehen und Mathematik ganz kognitiv verarbeiten“, sagt er auch. 27 Aufgaben hat er dazu gemeinsam mit seinem Doktoranden Iwan Gurjanow entwickelt, die jeder – nicht nur Kinder – über eine App („MathCityMap“) abrufen und sich so die Mathematik in seinen Alltag holen kann.

Beispiel: Fahrradständer am Hafen. Die App will wissen, wie viele Möglichkeiten existieren, drei Räder daran zu befestigen. Oder: Wie viel Liter passen in einen bestimmten Blumenkübel? Oder: Wie hoch ist der Kirchturm von St. Nikolai? Oder: Wie schwer sind die beiden Eisenbahnschienen am Kappelner Bahnhof im Südhafen? Lauter Dinge, die sich berechnen lassen – mit dem richtigen Wissen über Dichte, Volumen, Kombinatorik oder Umfang. In diesem speziellen Fall aber weit weg von Klassenzimmer und Kreide, stattdessen echte angewandte Mathematik.

Fünf Trails haben Ludwig und Gurjanow für Kappeln entwickelt, sie unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad. Dritt- und Viertklässler erhalten andere Aufgaben als Acht- und Neuntklässler. Und wenn man die beiden Mathematiker reden hört, ist schnell klar, dass sie selber große Freude daran haben, solche mathematischen Ansprüche zu erarbeiten und sie mit der wirklichen Welt zu verbinden. Matthias Ludwig sagt: „Man lernt, Sachverhalte systematisch festzustellen. Gleichzeitig erleben die Kinder Begriffe wie Höhe oder Steigung oder Gewicht ganz hautnah.“ Das Anliegen, das er gleich am Anfang formuliert hat – Mathematik nach draußen zu bringen – es ist ihm ein ernstes. Aber eines, das er mit so viel Spaß wie möglich verknüpfen will. Über Kappeln sagt er: „Der Ort hat Atmosphäre.“ Kaum zu glauben, dass dieser Umstand für Mathematik eine Rolle spielen könnte. Für die Mathematik, wie sie Matthias Ludwig wichtig ist, allerdings schon. Genauso übrigens wie für die Stiftung Rechnen, die die „MatheMagie“-Schau mit Henning Mittelmann (Mittelmann’s Werft), Matthias Mau (Tischlerei Mau) und Bodo Meusel (Eurosciene GmbH) umsetzt. Ludwig betont: „Es ist auch für uns eine Freude, wenn unsere App verwendet wird. Das hat viel mit der Stiftungsidee zu tun.“ Die will nämlich genauso den Zugang zur Mathematik erleichtern, die Scheu davor mindern. Und auch wenn der Einsatz der App für einen touristischen Zweck wie den der Ausstellung in Kappeln Premiere feiert, existieren bereits etliche andere Trails in der Schweiz, in China, in Frankreich, in der Türkei oder in Indonesien.

Kappeln wird seinen „Math Trail“ auch über die Ausstellung hinaus behalten. Er ist öffentlich einzusehen, die App dazu gibt es kostenlos sowohl für das Betriebssystem iOS als auch für Android. Und sie funktioniert offline. Im Rahmen der „MatheMagie“-Schau erhalten Schulklassen – ausgestattet mit Zollstock und Maßband – die Möglichkeit, sich den Trail in Kleingruppen zu erarbeiten. Sie können Punkte sammeln, und wenn sie an einer Station mal hängenbleiben, auch einen Tipp über die App abrufen. Und Lehrer können den Trail auch selber erweitern, indem sie eigene Aufgaben über die Webseite der Entwickler anmelden.

Und der Kirchturm von St. Nikolai? Wie hoch ist er denn nun? Matthias Ludwig lächelt. „Das“, sagt er und macht eine wohl berechnete Pause, „verrate ich nicht“. Strahlensatz. Das wird ja wohl machbar sein.

> MatheMagie: 8. Juli bis 12. August, Pierspeicher, Am Hafen 19c, täglich von 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 2,50 Euro Einzelperson, 10 Euro Familie, 40 Euro Gruppe/Schulklasse. Anmeldung (für Schulklassen): MatheMagie@euroscience.de, Tel. 0151/53809894.

MathCityMap: kostenlos über iOS (erfordert iOS 9.0) und Android / mathcitymap.eu







von Nordmann

erstellt am 29.Jun.2017 | 06:00 Uhr