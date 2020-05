Fahrstunde in Corona-Zeiten : Mit Mundschutz zum Führerschein

„Das Fahrschulteam“: Gunar und Tjorben Reimer berichten vom Fahrstunden unter besonderen Bedingungen.

Avatar_shz von Doris Smit

25. Mai 2020, 17:56 Uhr

Kappeln | Sie sind wieder unterwegs: Vor gut einer Woche haben nach der Corona-Pause auch die Fahrschulen ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Das ist auch wichtig, findet Gunar Reimer, Inhaber von „Das Fahrschulteam“. Gemeinsam mit seinem Sohn Tjorben Reimer betreibt er Standorte in Kappeln, Schleswig und Eggebek. „Wir haben am 17. März gegen Mittag von der Schließung erfahren. Die zahlreichen geplanten Prüfungen in Theorie und Praxis konnten am Nachmittag nicht mehr abgelegt werden“, erinnert er sich an die Situation. Ärgerlich – besonders für die Schüler, die kurz davor standen, ihre Fahrerlaubnis in den Händen zu halten. Ein Schüler zum Beispiel hätte sie dringend gebraucht, weil er als Lkw-Fahrer arbeiten wollte. „Aber sie haben das alle recht gefasst aufgenommen“, so der Fahrlehrer. Dann stand der Betrieb still. Für Wochen. Lediglich das Büro war besetzt, Anmeldungen waren möglich, aber das war’s dann auch schon.

Als das OK kam – von heute auf morgen – musste es schnell gehen. Die Berufsgenossenschaft und der Fahrlehrer-Verband machten klare Ansagen: Mindestabstand, Desinfektionsmittel, Nase-Mund-Bedeckung. Den Raum für den Theorieunterricht vorzubereiten, war keine große Aktion. Damit der Abstand stimmt, mussten Stühle weichen, in Kappeln können so statt der sonst 25 Schüler nur acht am Theorieunterricht teilnehmen. „Das macht eine Anmeldung zum Unterricht notwendig“, so Gunar Reimar. Und am Ende der Unterrichtseinheit könne man sich gleich für die nächste anmelden.

Spannender und aufwendiger war die Umsetzung der praktischen Fahrstunden. „Bei den Nutzfahrzeugen ist das kein Problem, da der Mindestabstand gegeben ist. Ebenso problemlos ist es beim Motorrad-Führerschein“, so Gunar Reimer.

Der Führerschein für den Pkw, Klasse B, dagegen sei ein Sonderfall. „Hier ist die Ausbildung nur mit Einschränkungen möglich.“ Zuerst habe man überlegt, dass es für den Fahrlehrer angenehmer sein würde, ein Visier statt einer Stoffmaske zu tragen. Das sei aber verboten, weil es zu schlimmen Verletzungen führen könnte, sollte der Airbag des Wagens auslösen. Auch eine Trennwand zwischen Schüler und Fahrlehrer ist nicht umsetzbar, denn der Lehrer muss im Notfall ja jederzeit eingreifen können. Der Versuch, Blinker und die anderen kleinen Hebel hygienisch mit Frischhaltefolie zu umwickeln, wurde gleich am ersten Tag wieder verworfen. „Das hat nicht funktioniert“, sagt Gunar Reimer und lacht. Die Alternative sind Einweg-Handschuhe und eine regelmäßige Desinfektion.

„Darüber hinaus versuchen wir mit möglichst wenigen unterschiedlichen Fahrschülern zu fahren, um die Infektionskette zu minimieren“, sagt Tjorben Reimer. Das bedeutet, dass je nach Bedarf und Ausbildungsstand auch schon mal 90 bis 135 Minuten Fahrzeit am Stück und mehrmals pro Woche eingeplant werden können. Die Reihenfolge wird dementsprechend etwas angepasst – wer schon kurz vor der Prüfung steht, hat ein bisschen Vorrang.

Gunar und Tjorben Reimer sind froh und erleichtert, dass sie wieder arbeiten dürfen. Denn auch beim „Fahrschulteam“ hieß es für vier der fünf Mitarbeiter: Kurzarbeit. „Aber es ist auch meine feste Überzeugung, dass es so der richtige Weg war“, sagt Gunar Reimer. Durch den Fahrlehrer-Verband und seinen Vorsitzenden Frank Walkenhorst habe er sich in der Krise immer sehr gut informiert gefühlt. Nun müsse man sehen, wie es funktioniere. Und er hofft auf die Ehrlichkeit seiner Fahrschüler. „Wenn jemand Symptome bekommt, sollte er die Stunde auch absagen.“

Die theoretischen Prüfungen können bereits seit 14. Mai wieder geschrieben werden. Und seit gestern nimmt der Tüv Nord in Schleswig-Holstein wieder praktische Führerscheinprüfungen ab. Auch hier müssen bei der Prüfung im Fahrzeug die besonderen Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.