Kappelner Vereine : Mit „Momo“ zum Seepferdchen

Kappeln | Es sind 17 Grad Lufttemperatur und es nieselt. Das ist aber für Mayline, Agon, Kinga, Qodsiyan und Valesca (Name geändert) kein Problem. Sie haben Spaß im Freibad „Zur Heiligen Quelle“ in Süderbrarup, und hier hat das Wasser auch angenehme 25 Grad. Sie lernen schwimmen – und ihre Eltern müssen den Kurs nicht bezahlen. Der Grund: Der Kappelner Verein „Momo“ übernimmt die Kosten für den Schwimmkurs.

Sie kommen aus Polen, dem Kosovo, Afghanistan und Deutschland und sind sieben, acht und neun Jahre alt. Seit gestern kommen sie täglich ins Freibad. Zehn Termine, an denen sie Grundkenntnisse des Schwimmens erlernen und – im besten Fall – am Ende die Prüfung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ ablegen. „Das ist zumindest das Ziel“, sagt Schwimmmeister Rico Morgner. In der Regel schafft es die Hälfte. „Für einige von ihnen ist Wasser ein fremdes Medium. Dann ist das Duschen schon ein Akt. Da ist das Ziel dann eher die Wassergewöhnung“, berichtet Morgner. Andere dagegen seien kaum zu bremsen, ergänzt er.

Dass es zu diesem Angebot gekommen ist, dafür hat der Verein „Momo“ mit Sitz in der Sylter Straße in Ellenberg gesorgt. Er wurde vor zwei Jahren von Martina und Peter Lange gegründet. Sie bilden den Vorstand und engagieren sich für Menschen, vor allem aber Kinder mit Behinderung. Peter Lange gibt in diesem Zusammenhang die Magazine „Barrierefrei“ und „Momo“ heraus, die beide bundesweit erscheinen. Martina Lange ist Chefredakteurin bei „Momo“.

„Momo“ – das steht für Mobilität und Motion, und der Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein. Peter Lange berichtet von zahlreichen Kooperationspartnern und Stiftern, auch Prominente wie Dr. Eckart von Hirschhausen oder Peter Maffay sind darunter.

„Wir möchten gezielt Familien mit behinderten Kindern unterstützen und ihnen eine Stimme geben“, sagt Martina Lange. In mehr als 70 Prozent der Fälle handele es sich dabei um alleinerziehende Mütter. Der Verein Momo bietet solchen Familien und alleinerziehenden Elternteilen eine Plattform, auf der die Betroffenen sich austauschen können und Tipps oder juristische Beratungen erhalten können. „Die Eltern bauen sich hier selbst ein Netzwerk auf“, berichtet Martina Lange. Gerade für Alleinerziehende ist die Situation mit einem Kind mit Handicap auch oft finanziell eine große Herausforderung. Hier versucht der Verein Hilfestellung zu geben, übernimmt nach Prüfung Betreuungs- oder Fahrtkosten und hilft mit Sachspenden und notwendigen Hilfsmitteln.

Aber nicht nur Inklusion haben die Langes sich auf die Fahne geschrieben – auch Integration gehört zu ihren Zielen. „Kinder mit Migrationshintergrund haben oft keine Schwimmkenntnisse. Man hat von vielen Badeunfällen gelesen, die daraus resultieren“, erklärt Peter Lange, der selbst eine Tauchschule in Waabs betreibt, in der er auch junge Menschen mit Behinderung unterrichtet. So sei die Idee entstanden, den Schwimmkurs anzubieten und die Kosten komplett zu übernehmen. Da es in Kappeln nicht die Möglichkeit gibt, schwimmen die Kinder im Freibad in Süderbrarup. Die meisten kommen in diesem Jahr auch aus der Gemeinde und der Umgebung. Aber die Nachfrage ist da, und die Chancen stehen gut, dass Momo auch in den Sommerferien 2018 mindestens einen solchen Schwimmkurs organisiert.

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:39 Uhr