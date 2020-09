Umweltprojekt in Arnis : Mit der Sense durch die Noorwiesen

Freiwillige Helfer bereiten die Fläche zwischen Arnis und Grödersby für die Galloway-Beweidung vor.

von Rebecca Nordmann

13. September 2020, 17:47 Uhr

Arnis | Nun ist es soweit: Das Projekt „Galloway-Beweidung“ an den Noorwiesen zwischen Arnis und Grödersby steckt mitten in der praktischen Vorbereitungs- und Umsetzungsphase. Ziel ist, die derzeit verschilfte und artenarme Landschaft in eine strukturreiche Fläche zu verwandeln, die möglichst vielen Tierarten Lebensräume bietet (wir berichteten). Um das zu erreichen, sollen in den Frühjahr- und Sommermonaten ab 2021 Gallowayrinder eines regionalen Bauern das Schilf nach und nach zurückdrängen – so beschloss es die Arnisser Stadtvertretung und stellte einen Förderantrag bei der Aktiv-Region Schlei, welcher bewilligt wurde. Bis Oktober sollen die Zäune stehen, dafür haben vom vergangenen Donnerstag an bis Sonnabend freiwillige Helfer die Zauntrassen freigeschnitten.

„An vielen Stellen haben wir das überwiegend schonend mit der Sense gemacht, aber auch Maschinen kamen zum Einsatz“, erzählte Michelle Dresler vom Naturpark Schlei. Sie organisierte diesen Einsatz gemeinsam mit der Institution „Umweltzen“ aus Kiel. „Umweltzen“ bietet Workcamps für praktischen Naturschutz an.

„Viele Menschen erfreuen sich daran, mal ein paar Tage aus dem Alltag rauszukommen und ehrenamtlich richtig anpacken zu können für einen guten Zweck. Am Ende des Tages wussten wir alle, was wir getan haben“, erklärte Lisa-Marie Schmidbaur (24), die gemeinsam mit Svea Busse (23) und Genevieve Newey (28) die Organisation im vergangenen Jahr gegründet hatte. Den Startschuss ermöglichte ein Starterpreis von yooweedoo, eine Organisation, die junge Menschen bei der Gründung von ökologisch und sozial nachhaltigen Projekten unterstützt. Über ihre Suche kamen einige Helfer nach Arnis, sowie auch über die Integrierte Station Geltinger Birk, die Helfer und auch Maschinen zur Verfügung stellte. „Es wurde aber nicht nur gearbeitet“, berichtete Schmidbaur weiter. „Es war ein Camp mit gemeinsamem Essen, das übrigens die Arnisser Bürger spendeten, Ausflügen, Yoga und Lagerfeuer am Abend.“ Die ehemalige dänische Schule diente als Unterkunft, die Stadt Arnis übernahm hierfür die Übernachtungskosten.

Ute Meyer (58) aus Eckernförder hat schon öfter an solchen Aktionen teilgenommen und kam mit ihrer Tochter Svea Möbs, die es toll fand, so nah an der Natur zu sein. „Das war eine ganz tolle Selbsterfahrung“, sagte sie. Hauke Dentzin (25) ist Student, und es lag ihm zum einen am Herzen, dass „Umweltzen“ gut anläuft, zum anderen hatte er „richtig Bock darauf“, sich für den guten Zweck zu engagieren. Lisa-Marie Schmidbaur fügte hinzu: „Wir haben hier vor allem auch erfahren, wie schwer körperliche Arbeit ist und was in einer Gruppe zu schaffen ist, was man vorher nie für möglich hielt.“

Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen, wie Michelle Dresler verriet. Ungefähr sechs bis acht Hektar sollen umzäunt werden. „Das heißt, wir haben zirka zwei Hektar Schilf weggeschnitten“, sagte sie. Ein Lohnunternehmer werde nun zeitnah die Zäune setzen. Auch das Schilf sei schützenswürdig, erklärte Dresler. Deshalb musste dieses Projekt auch von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt werden. Zirka zwei bis drei Hektar Schilf sollen stehen bleiben und nicht umzäunt werden.