Kalender mit Kappeln-Motiven : Mit der Kamera die Zeit vergessen

Kappeln | 5 Uhr morgens. Ralf Urbschat macht sich auf den Weg nach Kappeln. Er sieht, wie sich die Farben am Horizont verändern. „Dann weiß ich, das wird gut“, sagt er und lacht. Ralf Urbschat ist Fotograf – noch gar nicht so lange, aber eigentlich schon seit seiner Jugend. Seit 2014 hat er sein Gewerbe angemeldet und seine Leidenschaft Stück für Stück zum Beruf gemacht. Jetzt präsentiert er seinen ersten Kappeln-Kalender für 2018.

Schon mit 16 Jahren entdeckte Ralf Urbschat die Fotografie für sich und sparte sich Geld für die erste Kamera zusammen. „Die besitze ich heute noch“, erklärt der 50-Jährige. Zu einer Ausbildung als Fotograf kam es aber nicht. Nach einer handwerklichen Lehre holte Urbschat sein Abitur nach und studierte Soziologie, Literatur und Spanisch an der Uni in Kiel. Erst 2012 stieg er wieder intensiver in die Fotografie ein und kaufte die erste digitale Spiegelreflexkamera. „Der allererste Auftrag, den ich annahm, war der meines besten Freundes, den ich im Studium kennengelernt hatte. Er hatte ein Buch geschrieben und bat mich, das Coverfoto zu machen. Dieses Bild hing dann am Messestand des Verlags bei der Frankfurter Buchmesse und erweckte viel Aufmerksamkeit“, erinnert er sich. Das Foto so großformatig aufgehängt zu sehen und die Reaktionen der Menschen darauf zu erleben, ermutigte ihn, den Weg, sein Hobby zu professionalisieren, weiterzugehen. Er nahm weitere Aufträge an, fotografierte Hochzeiten und andere Feiern, Familien und Ferienwohnungen. Zu diesem Zeitpunkt lebte er in Neustadt, wo er auch aufgewachsen ist – und kam auf die Idee für den ersten Kalender: Neustadt 2016. In kleiner Auflage ließ er ihn drucken und ging damit in den örtlichen Buchladen. „Die Besitzerin kannte mich und nahm mir die ersten zehn Stück ab – und hat nochmal nachbestellt. Das war wieder ein Erfolgserlebnis“, sagt der Fotograf.

Im vergangenen Jahr zog Urbschat nach Schleswig und begann, die Schleistadt und die Umgebung mit der Kamera zu erkunden. Und zu dem Kalender von Neustadt kamen die für Schleswig, Kropp und Mittelangeln dazu. Für 2018 gibt es inzwischen zusätzlich welche mit Motiven aus Eckernförde, Süderbrarup, Husum, Nordstrand und Eutin.

Inzwischen ist Ralf Urbschat nur noch einige Tage im Monat als Angestellter beschäftigt. „Ich komme jetzt schon fast ‚allein‘ zurecht. Man könnte sagen, ein Traum, den ich noch nicht mal gewagt hatte, so zu träumen, ist in Erfüllung gegangen“, berichtet er und ist glücklich über diese Entwicklung. Der neue Job ist frei, kreativ und facettenreich: Wenn Urbschat Feiern fotografiert, ist er kommunikativ und hat viel mit Menschen zu tun. „Wenn ich in der Landschaft unterwegs bin, bin ich ein einsamer Streuner“, erklärt er.

Urbschat geht gern durch die Stadt und lässt sich treiben. Er wechselt die Objektive, die Brennweite, die Perspektive. Das Licht und die Wolken spielen eine Rolle. „Und wenn dann die Möwe genau da sitzt, wo sie sitzen soll und ich das Schiff mit der Aufschrift „Kappeln“ im Hintergrund habe, dann ergibt sich etwas, und ich vergesse die Zeit. Das ist es, wofür ich dankbar bin.“

Der Kappeln-Kalender ist im Geschäft „Nordding“ und bei „Kock’s Bücher und Weine“ in der Schmiedestraße erhältlich. Auch im Edeka-Center Kappeln gibt es ihn. Inhaber Andreas Brick war erst zögerlich. „Aber dann hat er ihn durchgeblättert und hat etwas entdeckt“, berichtet Urbschat. Als der Fotograf seine morgendliche Fotorunde, die schon vor Sonnenaufgang begann, abgeschlossen hatte, kamen die Angler an den Hafen und die ersten Fischer zurück. Die Situation im Gegenlicht war ihm als besonders stimmungsvoll aufgefallen. „Der Fischer, das ist sein Onkel, hat Andreas Brick mir verraten“, sagt Ralf Urbschat.

Der erste Kappeln-Kalender ist da, der zweite schon in Planung, denn – so der Fotograf: „Hier gibt es einfach so viele schöne Motive!“



> www.photosophia.de