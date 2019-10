Biomarkt Prinz Kappeln : Mit der Geisterbahn durch den Biomarkt

Wer sich traut, wird am 31. Oktober mit dem Einkaufswagen durch dunkle Gänge geschoben.

29. Oktober 2019

Kappeln | Gruseln zwischen Grünkern und Karotte: Der Biomarkt Prinz in der Querstraße in Kappeln lädt am Donnerstag, 31. Oktober, zum „Windelwechselhaftigen Geisterbahnspaß“ ein. Eigentlich wäre am Reformationstag geschlossen, aber Inhaber Benjamin Görlich und Partnerin Marina Zahel hatten eine ganz besondere Idee: „Der Markt wird zur Geisterbahn mit kleinen Licht- und Soundeffekten“, sagt Görlich. Einkaufswagen werden mit Kissen weich gepolstert und dann werden alle Mutigen durch die eher spärlich beleuchteten Gänge gefahren. Dazu gibt es eine Geschichte und viele Stationen, an denen der Atem stocken könnte.

Der Geisterbahnspaß ist für Kinder ab zwei Jahren konzipiert, die – je nach Wunsch – von den Eltern geschoben werden können. „Wir passen die Runde den Kindern an. Aber es dürfen natürlich auch Erwachsene. Wir haben auch einen sehr großen Einkaufswagen“, verspricht Görlich. Vor der Tür gibt es in der Zwischenzeit heiße Waffeln und Kinderpunsch. Außerdem können Tee, Kekse, Müsli und Milchalternativen verkostet werden.

Hilfe bei der Geisterbahn bekommen die Biomarkt-Betreiber von einigen Abiturienten, die für den ein oder anderen Schreckmoment sorgen werden. So wird auch der kleine Eintrittspreis und ein Teil des Verkaufserlöses der geplanten Abi-Party zugute kommen.

Der „Windelwechselhaftige Geisterbahnspaß“ dreht morgen von 17 bis 19 Uhr seine Runden.