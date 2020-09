Hafen Kappeln : Missionskutter „Elida“ legt an

Vom 4. bis 6. September findet der „Muttermacher-Törn“ im Südhafen ein Ende.

01. September 2020, 17:22 Uhr

Kappeln | Auf Einladung der örtlichen Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde wird das Traditionsschiff „Elida“ vom 4. bis 6. September südlich der Schleibrücke im Kappelner Hafen anlegen. Die letzte Fahrt dieser Saison unter dem passenden Thema „Mutmacher-Törn“ soll hier ihren Abschluss finden.

Der Skipper und seine Trainees haben dann eine Kreuzfahrt im wörtlichen Sinne hinter sich. Einfaches Bordleben, Segeln und Seemannschaft des ehemaligen Haikutters waren genauso Programm, wie Auftanken aus Gebet und Bibel, Motivation und Herausforderung für ein Leben mit Gott und reger Gedankenaustausch darüber an Bord und auch an Land mit Interessierten.

Ob es, wie in den Jahren zuvor, auch diesmal in Kappeln eine Kombination aus „Kutter, Kaikante und Kirche“ für die Öffentlichkeit geben kann, ist angesichts der Covid-19 Beschränkungen und ihrer Auswirkungen noch offen. Die Baptisten Kappelns, sonst zuhause in der Friedrich-Hebbel-Straße 20, sind an der Hafenzeile dabei, allerdings müssen infolge der Infektionslage noch etliche Unsicherheiten gemeistert werden, zum Beispiel die Durchführbarkeit von Veranstaltungen. So können die gewohnten Gästerundfahrten auf der Schlei nicht stattfinden, aber am Sonnabend, 5. September, am Nachmittag ab etwa 15 Uhr wird der Skipper Martin mit Crewmitgliedern bereitstehen, das 1939 gebaute Schiff und seine heutige Verwendung Interessierten im gebotenen Abstand zu erklären.

Natürlich gelten an Bord Hygiene- und Schutzkonzepte, die genau so an Land von der freikirchlichen Gemeinde in Abstimmung mit den Behörden sichergestellt werden.

Das Hafenkantenprogramm für das Wochenende werden die Mitarbeiter der Freikirche auf der Internetseite www.efg-kappeln.de tagesaktuell veröffentlichen, beziehungsweise es werden Plakate oder Handzettel vor dem Missionskutter informieren.