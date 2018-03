Autobiografie : „Meine Kehle hat sich zugeschnürt“

Johanna Stahl aus Oersberg hat ein Buch über ihre Kindheit in China zur Zeit von Chiang Kai-shek und Mao Tse-Tung geschrieben.

von dod

16. März 2018, 06:24 Uhr

Oersberg | Johanna Stahl lebt in Oersberg. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans hat sie in Hamburg ein Kunstauktionshaus betrieben, bevor sie 1992 an die Schlei zogen. Aber Johanna Stahl hat nicht ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht. Sie wurde als Tochter eines Deutschen und einer Chinesin in Chongqing geboren. Ihr Vater war Leiter des Deutschen Konsulats, und sie erlebte eine glückliche Kindheit zwischen Bambushainen und Reisfeldern. Sie erlebte aber auch die Bombardierung durch die Kampfflieger im japanisch-chinesischen Krieg, den Siegeseinmarsch der Volksarmee und die Machtübernahme durch Mao Tse-Tung. Jetzt hat sie ihre Geschichte, aber auch die Geschichte der Millionenstadt Chongqing aufgeschrieben. Ihre Autobiografie heißt „Schreie verstummen“ und beschreibt authentisch die Lebensumstände in der Zeit in China zwischen 1942 und 1952.

„Chongqing heißt doppeltes Glück. Die alte Stadt thronte auf einem hohen Hügel über felsigen Klippen. Die Flüsse Jangtse und Jialing formten die Stadt zu einer mondsichelförmigen Halbinsel.“ Die 81-Jährige lächelt, wenn sie an ihre Kindheit und die Landschaft denkt, in der sie aufwuchs. Aber gleich darauf fällt ihr der Teil ihrer Kindheit und Jugend wieder ein, über den sie lange Zeit nicht einmal sprechen konnte und wollte. „Wenn ich nur daran gedacht habe, hat sich meine Kehle zugeschnürt, und ich habe geweint“, sagt die Autorin. Vor etwa drei Jahren hat sie sich dennoch entschlossen, ihre Erlebnisse zu Papier zu bringen. Ihr Buch hat über 600 Seiten und ist im Herbst im tredition Verlag erschienen.

Unbeschwert war ihr Leben in dem schönen Haus mit zahlreichen Bediensteten. Zwar war ihre Mutter streng und ihr Vater aus beruflichen Gründen oft nicht bei der Familie, aber sie genoss die Zeit in großer Freiheit. Johanna ist neugierig, sie mag die große Stadt Chongqing, die lebhaften Straßen und die scharfen Nudeln in roter Soße. Aber mit der Zeit verändert sich ihr Leben. Ihr Vater verliert seine Arbeit, kommt in ein Internierungslager und kann anschließend die Familie nicht mehr versorgen. Dann: „1949 – Die Kung Chan Tang Truppen unter der Führung von Mao Tse-Tung sind in Chongqing einmarschiert. Eine neue Zeit ist angebrochen.“ Johanna kommt in einem „Jugendinstitut des Umdenkens“ mit der Propaganda Maos in Kontakt. „Ich war am Anfang begeistert von den Parolen“, sagt sie heute. „Irgendwie war ich stolz der neuen Jugend anzugehören“, schreibt sie in ihrem Buch.

Der Kommunismus veränderte das Land. Er machte aus einem rückständigen agrarischen Feudalstaat eine politische und wirtschaftliche Großmacht. Allerdings fielen den Kampagnen und Programmen Millionen von Menschen zum Opfer, und sie verursachten wirtschaftliche Schäden, Verluste an kulturellem Erbe und gesellschaftlichen Strukturen. Johanna wurde Zeugin wie Uniformierte ihr Wohnhaus konfiszierten und die Familie als ehemalige Imperialisten beschimpften und bedrohten. Sie erlebte, wie das manipulierte Bauernvolk aufgefordert wurde, die Großgrundbesitzer zu richten und zu foltern. „Die Uhr hat sich gedreht, wir stehen jetzt auf der Schattenseite und dürfen uns nicht mehr verteidigen, nur noch hinnehmen, was auf uns zukommt. Sonst werden sie uns übel bestrafen!“ Das sagt ihre Mutter – nicht viel später wird sie mitten in der Nacht verhaftet. Verrat des chinesischen Volkes wird ihr vorgeworfen, weil sie mit einem Ausländer verheiratet ist. Sie wird zur Zwangsarbeit verurteilt.

Johanna Stahl erlebte staatliche Kontrolle, Erniedrigung, Enteignung. Sie war 14 Jahre und lebte in großer Armut, musste mit Kälte, Hunger und vor allem ihrer Angst zurecht kommen – Angst um ihr Leben und das ihrer Familie. Sie wurde Zeugin von Vertreibung, Gefangenschaft, Folter und schließlich Massenermordung. Im Herbst 1952 gelang der Familie die Ausreise. Trotz aller Erlebnisse war das junge Mädchen tieftraurig darüber, ihre Heimat für immer verlassen zu müssen.

Der Reiz dieser Autobiografie ist, dass der Leser einerseits entführt wird in eine idyllische Kindheit in einer fremden Welt, auf der andere Seite wird er Zeuge eines historischen Wendepunktes in China. Darüber hinaus hält Johanna Stahl die Erinnerung an die Gegend um Chongqing vor etwa 65 Jahren am Leben, die es in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gibt: Die Landschaft, in der sich nach massiven Eingriffen in die Natur heute eine der größten Städte der Welt entwickelt hat – und in deren Flüssen, viele Meter unter Wasser, sich eine versunkene Stadt befindet.