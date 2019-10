„Essen in Gemeinschaft“ : Mehr als eine gemeinsame Mahlzeit

Rund 25 Gäste kommen regelmäßig zum Mittagessen in die Kappelner Margarethen-Residenz.

09. Oktober 2019

Kappeln | Auf dem Tisch stehen kleine Schüsseln mit eingelegtem Kürbis und Senf, aus den Töpfen im Saal der Margarethen-Residenz duftet es verführerisch. Beim „Essen in Gemeinschaft“ gibt es gibt heute Grünkohl.

„Hm, ich freue mich schon“, sagt Erika Jakobsen. „Das Essen hier schmeckt immer gut“, schwärmt die 77-Jährige, die regelmäßig mit ihrem Mann Hermann (82) herkommt. Die Kartoffeln kommen auf den Tisch, dann der Kasselernacken, schließlich der Grünkohl. Alle 20 Gäste greifen beherzt zu. Schnell sind die ersten Schüsseln leer. „Wo fehlt noch etwas?“ – Petra Heide, Leiterin der „Margarethe“ und ihre Mitarbeiterinnen füllen schnell nach, gucken aufmerksam links und rechts, dass auch alle mit allem versorgt sind.

Seit Juni 2015 gibt es das „Essen in Gemeinschaft“ in dem Kappelner Seniorenheim – einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch. Heute sind mit 20 Gästen, die alle aus Kappeln kommen, weniger da als sonst. „Urlaub, Krankheit, vielleicht mag auch nicht jeder Grünkohl“, erkärt Petra Heide. Die Gerichte kommen aus der hauseigenen Küche und wechseln ständig. Spargel, Wild, Rübenmus: „Saisonale Hausmannskost, es soll in die Jahreszeit passen“, beschreibt die Leiterin. Gerichte, die man sich nicht unbedingt selbst kocht, wenn man allein lebt. Und darum geht es beim „Essen in Gemeinschaft“. Petra Heide: „Wir möchten die Menschen aus dem Haus und in die Gesellschaft holen. Sie sollen sich hier verwöhnen lassen und die Margarethen-Residenz im neutralen Umfeld kennenlernen.“

Das funktioniert gut. Erika Jakobsen ist begeistert – nicht nur vom Essen, auch vom Ambiente, von der weißen Tischdecke mit dem hübschen Dekor. Auch ihr Mann hat nichts zu meckern. „Alles ist gut und reichlich. Wir haben in den ganzen Jahren nicht oft gefehlt.“

„Ich bin vom ersten Tag an dabei“, sagt Gisela Schlaeger (83). „Das Preis-Leistungsverhältnis ist einfach super.“ 8 Euro kostet das Essen, inklusive Nachspeise, Kaffee – und eben netter Gesellschaft. „Ich bin zwar viel unterwegs, aber hier kennen wir uns fast alle. Jeder hat etwas Neues zu erzählen. Es ist gut, wenn man als Alleinstehende jemanden zum Reden hat.“ Sie bringt ihre Freundin Eva Schwensen (87) mit. Dafür ist sie dankbar: „Ich könnte allein nicht herkommen.“ Nach dem Dessert wird noch etwas geklönt, dann verabschieden sich alle, viele umarmen sich.

Für ein paar Gäste mehr hat das „Essen in Gemeinschaft“ noch Platz. 30 Gäste kann die Küche versorgen. Wer Appetit bekommen hat, kann sich in der Margarethen-Residenz anmelden. Was es am 13. November gibt, steht aber noch nicht fest. „Bestimmt etwas, das gut zum St. Martinstag passt“, vermuten die Gäste.



> Info über die Margarethen-Residenz, Telefon: 046 42/ 5 23 00