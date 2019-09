Capitol-Kino Kappeln : Matthias und Sabine Mau brachten „Tansania-Virus“ nach Kappeln

Seit 2008 engagiert sich das Paar in Ngaruma – Inzwischen ist es ein Gemeinschaftsprojekt Vieler geworden.

von Rebecca Nordmann

06. September 2019, 12:30 Uhr

Kappeln | Die Stoßrichtung war von Beginn an klar. Danke sagen. Nicht, weil das nun mal dazu gehört, wenn man Dinge wie Unterstützung, materieller oder finanzieller Art, Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung erfährt. Sondern weil man auf offene Ohren und offene Herzen trifft, weil das so persönliche Anliegen auf diese Weise wachsen kann und nicht mehr nur auf zwei, sondern auf mehr und mehr Schultern liegen darf. Sabine und Matthias Mau haben aus ihrem seit 2008 währenden Engagement für eine christliche Berufsschule in Ngaruma, Tansania, auf zurückhaltende, aber äußerst authentische Weise so etwas wie ein Gemeinschaftsprojekt gemacht, das mehr und mehr Unterstützer findet. Am Donnerstagabend erfuhren diese den Dank der beiden Initiatoren.

Gut 100 geladene Gäste hatten sich in den „Capitol-Lichtspielen“ versammelt. Gäste, die eines gemeinsam hatten, das Matthias Mau so umschrieb: „Jeder, der heute hier ist, ist auf irgendeine Weise mit dem Projekt verbunden.“ Ein gutes Dutzend berichtete danach von den jeweils ganz eigenen Eindrücken, immer verbunden mit einer kleinen Auswahl an Fotografien. Vorab aber stand ein kurzer filmischer Zusammenschnitt einzelner Aufnahmen aus den Anfangsjahren bis heute – und schon nach diesen knapp 15 Minuten war klar, welche Kraft mit diesem Projekt verbunden ist: Die Schule aus dem Jahr 2019 ist schon allein optisch nicht mehr die aus dem Jahr 2008. Aus spärlich eingerichteten Klassenzimmern sind gut ausgestattete Räume geworden, gesundheitlich risikoreiche Werkzeuge durch sicheres Material ersetzt worden. Aus ihrer eigenen Erschütterung über die anfänglichen Zustände leiteten Sabine und Matthias Mau nach eigenen Worten schnell den Wunsch ab, genau an dieser Schule Perspektiven zu schaffen. Keine einmalige Finanzspritze, sondern langfristig und nachhaltig zu arbeiten. Und immer mit den Menschen gemeinsam. Sabine Mau sagte dazu: „Es ist uns wichtig, die Menschen kennenzulernen und zu verstehen.“

In den Folgejahren hatten auch andere diesen Wunsch. So wie Dennis Freutel, ein in der Tischlerei Mau ausgebildeter Tischler, der 2010 ganz praktisch den tansanischen Schülern den Umgang mit der Oberfräse gezeigt hat. Oder Marc Krambeck, der sich 2012 gleich nach seiner Tischler-Ausbildung in Ngaruma für mehr Arbeitssicherheit eingesetzt hat. Oder Elektriker Florian Föh, der 2016 Material des Elektrohauses Mehlby in die Schule gebracht und den Umgang damit gelehrt hat. Oder Künstlerin Doris Bedra, die bereits zweimal mit den Schülern kreativ tätig war und selber sagt: „In Tansania fühle ich mich zu Hause.“

In diesem Jahr waren Meike und Dirk Schadewaldt, nach bereits längerer materieller Unterstützung, erstmals Teil der Reisegruppe – Dirk Schadewaldt in Doppelfunktion: Als Elektromeister erlebte er „so ehrgeizige und wissbegierige Schüler“, als Gemeindewehrführer demonstrierte er gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Moshi Löschübungen und entwickelte mit dem Schulleiter Benneth Boniphace einen Gefahrenabwehrplan im Falle eines Brandes. Schadewaldt: „Wir werden das Projekt weiterhin unterstützen und sind gespannt, wie es sich entwickelt.“

Maria Teichmann, 2019 mitgereist, stellte das Kinderfest für die Waisen vor, Sabine Mau berichtete von ihrem Herzensprojekt – der Krankenversicherung für Witwen und deren Kinder. Ökumene-Pastorin Susanne Thiesen und Kappelns früherer Pastor Karsten Petersen berichteten mit sehr persönlichen Worten von der Kirchengemeindepartnerschaft, die seit 2011 besteht. Thiesen: „Wir brauchen uns gegenseitig.“ Und international wurde es dank Witness Makundi aus Tansania, die derzeit ihren Freiwilligendienst in Kellinghusen leistet, und als angehende Lehrerin das tansanische Schulsystem vorstellte, sowie Bente und Geir Aasoldson, norwegische Lions-Mitglieder, die 2018 das erste Mal in Ngaruma waren und seitdem ein eigenes kleines Projekt forcieren, um, so sagte es Geir Aasoldson, „für mehr Unabhängigkeit zu sorgen“.

Ex-Landesbischof Gerhard Ulrich, wortgewandter und emotionaler Moderator des Abends, fasste die Veranstaltung nach zweieinhalb Stunden so zusammen: „Miteinander kann gelingen, wenn alle Menschen ihre Gaben einbringen.“ Dieser Abend war voll davon.