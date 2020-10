Sammelklage Ischgl : Matthias Gloge: Ischgl-Reise mit bösen Folgen

Der Kappelner Internist Matthias Gloge infizierte sich in Ischgl mit dem Coronavirus – nun verfolgt er die Ergebnisse der Sammelklage.

Avatar_shz von Doris Smit

13. Oktober 2020, 18:46 Uhr

Kappeln | Heute geht es ihm wieder gut. Matthias Gloge hat Covid-19 überstanden und sich gerade noch einmal durchchecken lassen. „CT, Belastungs-EKG – organisch ist alles in Ordnung“, sagt der Internist, der seine Praxis in Kappeln hat, sich in diesem Fall aber lieber auf die Diagnosen der Kollegen verlässt.

Matthias Gloge guckt auf sein Handy. Regelmäßig bekommt er Informationen der österreichischen Verbraucherschutzorganisation, die die Sammelklage gegen die österreichische Bundesregierung und die Tiroler Landesregierung eingereicht hat. Am Montag, 12. Oktober, präsentierte die unabhängige Expertenkommission in Innsbruck ihren Abschlussbericht zum Ausbruch der Corona-Infektionen in Ischgl. Viele tausend Urlauber aus über 40 Ländern sollen sich an der Klage beteiligt haben. Auch Matthias Gloge und sein Freund Kevin Dolan gehören dazu. „Wir sind der Meinung, dass hier jemand die Verantwortung tragen muss“, sagt Gloge.

Mit sieben Freunden war er in Ischgl – genau in der Woche vor dem 13. März 2020, in der das Corona-Virus in dem österreichischen Skiort grassierte. Und er ist überzeugt, dass die Verantwortlichen es bewusst unterlassen haben, die Urlauber vor der Gefahr zu warnen, um so den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen so lange wie möglich aufrecht erhalten zu können. „Hier geht es täglich um Millionen-Umsätze“, vermutet er.

Als die Reisegruppe aus Norddeutschland sich auf den Weg machte, hatte man schon von dem Virus gehört und aus Norditalien kamen erste beunruhigende Meldungen. Er habe zwar sicherheitshalber schon Desinfektionsmittel und Mundschutze eingepackt, berichtet Gloge: „Aber es gab keine Warnungen, wir hatten noch kein ungutes Gefühl.“ Die acht Männer waren nicht zum ersten Mal gemeinsam in Ischgl. „Wir kannten jemanden im Ort und erfuhren so, dass das Personal bereits getestet wurde“, sagt er. Aber selbst nachdem der Mitarbeiter der Bar „Kitzloch“ positiv getestet worden war, blieben die Geschäfte geöffnet, liefen die Skilifte weiter. „In den Medien wurde die Situation runtergespielt – es sei alles nicht so schlimm“, sagt Gloge.

Ihm und seinen Mitreisenden wurde es aber zu unheimlich. Sie reisten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ab. Noch während der Fahrt nahmen sie Kontakt zum Gesundheitsamt in Schleswig auf, gaben ihre Daten an, wurden sofort getestet und begaben sich in Quarantäne. Matthias Gloge zog zusammen mit Kevin Dolan in eine „Zweier-WG“. Ein paar Tage dauerte es, bis die Ergebnisse kamen. Und tatsächlich: vier der Mitreisenden waren infiziert worden. „Wir hatten auf der Rückfahrt schon Symptome und haben es schon vermutet“, sagt Gloge. Für Kevin Dolan und ihn folgten zwei harte Wochen mit Fieber bis zu 41 Grad, bronchialen Beschwerden, blutigem Auswurf, Übelkeit und Atemnot. Aber die Patienten blieben in häuslicher Quarantäne. „Ein befreundeter Kardiologe hatte ein Auge auf uns – und wir waren ja im Notfall immer zu zweit“, sagt Gloge. Ein bisschen demütig sei er aber in dieser Zeit schon geworden. „Seitdem haben Work-Life-Balance und Carpe-Diem wieder mehr Bedeutung gewonnen“, so der Mediziner.

Aber nicht nur die ersten Symptome seien auf der Rückfahrt aus Ischgl gekommen, auch die Empörung darüber, dass es zu so einer Entwicklung kommen konnte und die Entscheidung, das Geschehen nicht auf sich beruhen zu lassen. Es seien Tausende in Gefahr gebracht worden, viele haben bleibende Schäden davongetragen, einige ihr Leben verloren. „Es geht uns nicht um Schadenersatz, sondern darum, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagt Gloge. „Man kann doch aus Profitgier nicht das Leben der Menschen aufs Spiel setzen.“ Für ihn und seine Freunde ist Ischgl zumindest als Reiseziel auf jeden Fall kein Thema mehr: „Nein. Natürlich nicht“, sagt er entschieden. „Da sind wir uns alle einig!“