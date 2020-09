Geburt in der hebammenpraxis : Mathea hatte es eilig

Anders als geplant: Lena-Maria und Tom Gaster haben ihre Tochter in der Hebammenpraxis Kappeln bekommen.

Avatar_shz von Doris Smit

22. September 2020, 17:06 Uhr

Kappeln | „Wir fahren heute nirgendwo mehr hin“, sagte Hebamme Lena Gieseke, und spätestens da war es auch den werdenden Eltern klar: Das geht jetzt alles viel schneller als gedacht. Am 31. August wurde ihr erstes Kind, die kleine Mathea, geboren – allerdings nicht, wie vorgesehen in der Geburtshilfe-Station der Eckernförder Klinik, sondern spontan im Untersuchungsraum der Hebammenpraxis Kappeln.

„Sind das jetzt schon Wehen?“, fragte sich Lena-Maria Gaster, als sie am Abend des 30. August gegen 22 Uhr so ein Ziehen verspürte. „Etwa eine Stunde später konnte sie kaum noch sitzen, stehen oder liegen“, berichtet ihr Mann Tom. Gegen 2 Uhr rief er sicherheitshalber Hebamme Lena Gieseke an, mit der für die bevorstehende Entbindung eine 1-zu-1-Betreuung vereinbart war. Da darf man dann auch schon mal in der Nacht durchklingeln... „Was meinst du? Hält sie das noch bis in den Morgen aus?“, fragte sie.

Das Paar war sich unsicher. „Ich dachte die ganze Zeit, die Wehen müssten viel schmerzhafter sein“, erinnert sich Lena-Maria Gaster. Aber kaum hatte Tom aufgelegt, platzte die Fruchtblase, und man verabredete sich zur Kontrolle in der Hebammenpraxis. Der Weg aus Mehlby war nicht weit für die werdenden Eltern. Lena Gieseke bereitete den Untersuchungsraum vor und warf einen Blick auf die Situation. „Das Köpfchen saß bereits so tief, dass kein Transport mehr möglich gewesen wäre“, sagt sie.

Eine Matte auf den Boden gelegt, die Hausgeburts-Tasche aus dem Auto geholt, Lena-Maria Gaster konnte sich über einen Sessel lehnen. Ihr Mann wählte den Notruf 112. Die Hebamme erklärt: „Nur sicherheitshalber. Das ist üblich bei einer ungeplanten außerklinischen Geburt.“ Die Rettungssanitäter und ein Notarzt warteten geduldig im Flur, während es im Untersuchungszimmer Stück für Stück voranging. Gegen 3 Uhr war Mathea auf der Welt. Und ihre Eltern reichlich erstaunt. Lena-Maria Gaster erklärt: „Als klar war, dass ich nicht ins Krankenhaus kommen würde, war ich zuerst entsetzt. Diese Situation war genau das, was ich nie gewollt hatte“, sagt sie und lacht. Tom hatte spontan die Nabelschnur durchgeschnitten. „Das hatte ich eigentlich auch nicht wirklich vorgehabt“, erklärt er. Am Ende blicken sie ganz entspannt zurück. Und Lena-Maria Gaster sagt: „Es war schön, wir haben uns die ganze Zeit sehr gut aufgehoben gefühlt.“ Aber auch Lena Gieseke war etwas überrascht: „Die erste Entbindung und von den Wehen bis zur Geburt hat es nur fünf Stunden gedauert. Das ist wirklich schnell, aber ganz ohne hektisch gewesen zu sein“, sagt sie. Noch dazu ist Mathea genau am errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen – das schaffen auch nur vier Prozent aller Kinder.

Am Ende fuhren dann doch noch alle nach Eckernförde, bereits um 4 Uhr waren sie im Krankenhaus. Nach einigen Untersuchungen und dem ersten Anlegen zum Stillen, ging es wieder Richtung Kappeln. Um 7 Uhr am Morgen endete für die junge Familie eine aufregende Nacht. „Das war der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell wieder zu Hause sein würden“, sagt Tom Gaster. Auch wenn alles gut gelaufen ist – falls noch mehr Kinder kommen sollten, möchte das Paar doch lieber ins Krankenhaus.