Bummeln in Kappeln : Markt am Kappelner Hafen: Einmal noch „Handgemacht“

Kunsthandwerker stellen ihre Stände vom 16. bis 18. Oktober am Nordhafen auf.

Avatar_shz von sb

14. Oktober 2020, 17:12 Uhr

Kappeln | Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet der Kunsthandwerkermarkt an der Hafenkante unter dem Motto „Handgemacht“ am kommenden Wochenende von 16. bis zum 18. Oktober. Von Freitag bis Sonntag sind über 30 ausgesuchte Künstler und Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet zu Gast. Es sind meist professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt oder dem eigenen Atelier fertigen. Es gibt Unikatschmuck, Körbe, Textildesign, Bilder, Spielzeug, Edelstahlobjekte und Schmiedearbeiten. Der Markt hat an den drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, eine Einbahnstraße führt an den Ständen vorbei. Der Eintritt ist frei.