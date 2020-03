33. Figurentheater-Tage in Kappeln : Marc Schnittger und der harte Aufprall im Paradies

Marc Schnittger eröffnet die 33. Figurentheater-Tage mit „Planet Eden“ in der Alten Maschinenhalle.

von Rebecca Nordmann

08. März 2020, 17:00 Uhr

Kappeln | Am Eingang der Alten Maschinenhalle stand der Spender mit dem Desinfektionsmittel. Corona und die Sorge vor einer möglichen Ansteckung machen eben auch vor den Puppen nicht halt. Und irgendwie ließ sich der Gedanke einer möglichen Katastrophe auch den ganzen Abend über nicht wirklich abschütteln – was nichts über Corona, aber alles über die ausgesprochene Aktualität und Relevanz von Marc Schnittgers „Planet Eden“ sagt. Der Puppenspieler aus Preetz eröffnete am Freitagabend die 33. Figurentheater-Tage mit einem Stück, das gleich mehrere Attribute miteinander verschmolz: viel Tempo, ein bisschen Witz, der zwischendurch aber auch mal beabsichtigt drohte, im Halse stecken zu bleiben, und mehr Wahrheit, als einem verspielten Freitagabend gemeinhin anhaftet.

Der Erzählung wiederum haftet ein bisschen des Faust von Goethe an, der Pakt mit dem Teufel und das süße Versprechen, im Gegenzug die eigenen Ziele künftig ohne großen Kampf erreichen zu können. Professor Hinnerk Fesst heißt der Mann der Stunde in Schnittgers einstündiger Aufführung, der sich in seiner wissenschaftlichen Welt schwer missverstanden und nicht angemessen gewürdigt fühlt. Und nachdem ihm der Teufel auf für Fessts Nachbarn ausgesprochen verhängnisvolle Art bewiesen hat, dass er auch wirklich der Teufel ist, lässt sich der Professor auf einen Deal ein – und darf sich bald im Ruhm sonnen. Nur: Wie das häufig ist, wenn einer auf nicht ganz lauteren Wegen die Erfolgstreppe emporsteigt, sind Absturz und harter Aufprall nicht weit. Zumal der Teufel selbst nicht vollkommen uneigennützig bei der Sache ist: Ihm selbst hat der überaus erschöpfte Gott die Welt anvertraut. Gott, der in Marc Schnittgers Version mit müder, heiserer Stimme spricht, ist es leid, sich ständig um den Planeten zu kümmern. Da kommt ihm der junge und irgendwie ganz schön lässige Teufel, mit heller Stimme und flapsiger Sprache, gut zu pass. Soll er sich doch zum Weltenretter aufschwingen dürfen. Dessen Vehikel: Hinnerk Fesst. Mit ihm soll es gelingen, einen neuen Planeten zu entwickeln. Einer ohne Krieg, ohne Klimanotstand, ohne Hunger. Einer ohne diffus bedrohliche Krankheiten und Desinfektionsmittel.

Marc Schnittger und sein Team spielen derweil nicht nur mit Handpuppen, die sie je nach Charakter mal ziemlich flink, mal recht träge bewegen. Sie setzen auf Musik, lassen, als Fessts ruhmreicher Aufstieg beginnt, rockige und temporeiche Musik erklingen. Sie nutzen jede Menge Einspieler in bewegten Bildern auf der Leinwand hinter den Puppen, lassen schon mal den neuen Planeten langsam als Vision immer deutlicher und schärfer werden. Und sie schalten, als ihm klar wird, dass das so doch alles nicht gemeint war, Gott über Videotelefonie hinzu. Da nützt es auch nichts, dass Fesst, um noch zu retten, was zu retten ist, versuchsweise einen neuen Menschen erschaffen hat, der erstaunlich mechanisch daherkommt. Denn wenn hier einer Menschen erschafft, ist das ganz bestimmt kein Wissenschaftler. Kein Wunder also, dass Gott den perfide wendigen Teufel schließlich doch zurückpfeift – und sei es über FaceTime. „Ich werde mich wieder selbst kümmern“, gibt er dem Teufel mit auf den Weg. „Und ich fange wieder von vorne an.“

Das Stück endet mit einem (Ur-)Knall. Und plötzlich ist es still. So still, dass das Publikum für einen etwas zu langen Moment nicht genau weiß, ob es das jetzt gewesen ist. Vielleicht aber ist diese kurze Orientierungslosigkeit in der mit etwa 200 Besuchern gut gefüllten Maschinenhalle auch symptomatisch: Marc Schnittger ist es gelungen, mit Worten, mit Bewegungen, mit Bildern der Welt einen Spiegel vorzuhalten. Und manchmal tut es weh, sich darin selbst wiederzuerkennen. Da kann man schon mal für eben die Orientierung verlieren.