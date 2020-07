Deekelsen-Platz in Kappeln : Malaktion für Kinder in der Kappelner Innenstadt

Das Team vom LadyFit in Kappeln organisiert bunten Nachmittag.

Avatar_shz von Doris Smit

30. Juli 2020, 17:32 Uhr

Kappeln | Am Freitag, 31. August, soll der Deekelsen-Platz bunt werden. „Das ist eine spontane Aktion vom LadyFit-Team“, sagt Silke Mohr. „Überall weinen die Kinder, weil nichts los ist, und immer nur Eisessen geht ja auch nicht“, erklärt sie und lacht.

Kommt und malt mit uns, alle sind eingeladen – natürlich mit Verstand und Abstand. Silke Mohr, Team LadyFit

Die Wettervorhersage ist bombig, so entstand die Idee, gemeinsam etwas an der frischen Luft zu unternehmen. Jedes Kind, das Lust hat mitzumachen, bekommt Straßenmalkreide in die Hand und soll eine oder auch mehrere der Waschhbetonplatten auf dem Deekelsen-Platz mit einem Motiv oder einfach nur mit vielen Farben gestalten. Als Belohnung gibt es eine frische Waffeln, die vor Ort gebacken werden. Auch Clown „Blümchen“ mit Handpuppe „Conny“ wird die Aktion begleiten und unter anderem Riesen-Seifenblasen mit den Kindern fliegen lassen.

Freitag von 15 bis 17 Uhr

Gedacht ist die Kinder-Mal-Aktion von 15 bis 17 Uhr. Die Malkreide spendiert Fahrrad-Spielwaren-Schmidt, die Plakate Sebastian Kochendörfer, den Stromanschluss stellt Torben Wichmann vom Modehaus zur Verfügung. Idee und Durchführung übernimmt Silke Mohr samt Team vom Studio LadyFit. „Kommt und malt mit uns, alle sind eingeladen – natürlich mit Verstand und Abstand“, sagt die Organisatorin und bittet darum, ausreichend Getränke selbst mitzubringen. „Es soll sehr warm werden.“