Corona-Pandemie in Angeln : Maasholm macht den Parkplatz dicht

Anwohner beschwerten sich am Wochenende über Autoverkehr „wie in der Hauptsaison“. Der Bürgermeister will durchgreifen.

22. März 2020, 12:56 Uhr

Maasholm | Viele Beschwerden der Einwohner aus Maasholm wurden am Sonnabend über soziale Netzwerke öffentlich gemacht. Auffällig viele Urlauber und Vermieter hielten sich demnach nicht an die Auflagen, die aufgrund des Corona-Risikos erlassen wurden und dringend dazu aufforderten, zu Hause zu bleiben, und „reisen an wie zur Hauptsaison“, hieß es dort.

„Das stimmt leider und ist mir auch schon aufgefallen. Ich werde morgen mit dem Ordnungsamt und Amt besprechen, was getan werden kann“, sagt Maasholms Bürgermeister Kai-Uwe Andresen auf Nachfrage unserer Zeitung und fügte hinzu, dass er sich sehr über die offensichtliche Unvernunft einiger Leute ärgere. Er gibt aber zu bedenken, dass es sich eventuell nicht nur um Urlauber, sondern um Menschen mit zweitem Wohnsitz handeln könne. „Klar gibt es einige, die wollen bei einer eventuellen Ausgangssperre nicht in einer Stadt festsitzen, hier ist es schöner. Und der eine oder andere möchte hier bei seinem Partner sein,“ berichtet Kai-Uwe Andresen weiter und merkt an, dass die Meldung, wonach auch Menschen mit Zweitwohnsitz in Schleswig-Holstein diesen zu verlassen hätten, ja gestern erst reingekommen sei. Ihm seien Meldeunterlagen aber nicht bekannt, und er hätte als ehrenamtlicher Bürgermeister auch keine ordnungsamtlichen Befugnisse, wollen sich aber unverzüglich darum kümmern.

Der große öffentliche Parkplatz wurde als „Corona-Sperrgebiet“ ausgewiesen und gesperrt. „Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass hätte ein Betrunkener wohl aufgehängt, kam mir zu Ohren. Es wurde auch schon einmal abgerissen“, sagt Kai-Uwe Andresen und kann darüber nur den Kopf schütteln. Der kleinere Teil des Parkplatzes mit der Bushaltestelle ist offen für die Einwohner. Dazwischen stehen trotzdem einige auswärtige Autos zum Beispiel aus Köln, Dortmund, Hamburg, Paderborn und Bremen. Recherchen zeigen, dass tatsächlich viele Ferienwohnungen belegt scheinen, auswärtige Autos davorstehen und manchmal nicht nur zwei, sondern drei bis sechs Autos auf einem Vorhof. Nordfriesland verstärkt, Kiel, Neumünster, Remscheid, Pinneberg, Reutlingen, Lübeck, Leipzig, Berlin, Baden-Baden, Esslingen, Neu-Ulm, Coburg, Hanau, Münster, Böblingen, Lippstadt und sogar Autos aus München waren in Maasholm und Maasholm Bad abgestellt. Spaziergänger und Jogger an der Schlei waren auch zu sehen.

„Einige Menschen scheint die momentane Krisenlage nicht so richtig zu interessieren. Ich werde mich erkundigen, was ich tun kann“, schließt Andresen.

Der Kaufmann in Maasholm hat einen Monat früher geöffnet als sonst, um die Einheimischen vor Ort zu versorgen. „Bisher kamen noch nicht viele Leute, aber es muss sich wohl auch erstmal rumsprechen“, sagt Verkäuferin Renate Weber, die sonst auf dem Campingplatz in Booknis arbeiten würde, der aber geschlossen ist. Die Öffnungszeiten des Kaufmanns sind derzeit montags und sonnabends 8 bis 11 Uhr, sonntags je nach Nachfrage, die aktuell getestet wird.