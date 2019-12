Gemeinderat Maasholm : Maasholm erhöht die Gebühren

Die Mehreinnahmen aus Tourismusabgabe, Hundesteuer, Abwasserbeseitigung und Hebesätzen sollen den Haushalt entlasten.

19. Dezember 2019, 15:42 Uhr

Maasholm | „Wir haben lange überlegt, aber kommen um Gebührenerhöhungen nicht herum“, mit diesen Worten leitete Maasholms Bürgermeister Kay-Uwe Andresen die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung ein. Erhöht wird die Tourismusabgabe: Sie steigt ab Januar von bislang 15 Euro auf 25 Euro je Verrechnungseinheit. Die Zustimmung erfolgte einmütig.

Angehoben wird auch die Hundesteuer. Beträgt diese bisher für den ersten Hund 45 Euro, werden es ab dem neuen Jahr 60 Euro sein. Für den zweiten und jeden weiteren Vierbeiner zahlen die Besitzer statt 80 künftig 90 Euro. Die Steuer für so genannte „gefährliche Hunde“ beträgt 600 Euro.

Nachdem eine Überprüfung ergeben hat, dass die bisherigen Gebühren für die Abwasserbeseitigung nicht mehr „auskömmlich“ sind, gibt es folgende Veränderungen: Die Grundgebühr wird von derzeit 90 auf 120 Euro im Jahr angehoben, die Gebühr pro Kubikmeter von 3,31 auf 3,59 Euro.

Auch die Steuerhebesätzen werden erhöht. Bei den Grundsteuern A und B werden mit Blick auf den Haushalt des kommenden Jahres fortan jeweils 340 Prozent (bisher 300) fällig, bei der Gewerbesteuer 360 Prozent (bisher 320). Den Erträgen im Ergebnisplan von 1.413.700 Euro stehen Aufwendungen von 1.405.200 Euro gegenüber, woraus sich ein Jahresüberschuss von 8500 Euro ergibt.

Zur Genehmigung lag auch der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Hafen vor. Die Erneuerung der Steganlage im Fischereihafen und dessen Renovierung steht an. Um das finanziell bewerkstelligen zu können, ist die Aufnahme eines Kredits notwendig. Eingeplant sind 500.000 Euro. Von einer „Mammutaufgabe“, sprach Kay-Uwe Andresen nicht zuletzt deshalb, weil alles bis zum 15. April erledigt sein soll. Im Hafen-Wirtschaftsplan sind an Erträgen 778.800 Euro veranschlagt, an Aufwendungen 752 000 Euro, woraus sich ein Jahresüberschuss von 26.800 Euro ergibt.

In seinem Verwaltungsbericht informierte der Bürgermeister über geänderte Parkregelungen in der Gemeinde. Die besagen, dass das Parken in Maasholm-Bad auf dem Parkstreifen „Kiekut“ und dem Parkplatz „Holm“ nur für Personenwagen zulässig ist. Das Parken auf dem Platz am Ortseingang ist beschränkt auf Personenwagen, Kraftomnibusse im besonders gekennzeichneten Bereich und auf Wohnmobile in der Zeit von 7 bis 22 Uhr – das Abstellen von Anhängern ist verboten. In der Schmiedestraße (Ausweichstreifen vor Nummer 133) und der Westerstraße auf dem Vorplatz vor der Kapelle gilt ein absolutes Halteverbot.

Bürgermeister Andresen teilte mit, dass Gemeindevertreter Mario Sörnsen seinen Rücktritt erklärt hat. Weil alle diejenigen, die entsprechend der Liste als Nachfolger angeschrieben worden sind, abgesagt hätten, bleibt der neunte Platz in der Gemeindevertretung zunächst unbesetzt.