Weihnachtswald Kappeln : Lichtanlage gestohlen

Nach der After-Work-Party kamen vier Strahler abhanden.

26. Dezember 2019, 14:30 Uhr

Kappeln | Der diesjährige Weihnachtswald kam wieder gut an und war ein großer Erfolg. „Es ist alles supergut gelaufen“, sagte Hauptorganisatorin Silke Mohr im Anschluss. Und dass, obwohl am Ende ein etwas bitterer Beigeschmack bleibt. Mohr hatte nicht nur viel Zeit in die Vorbereitung des dreitägigen Weihnachtsfestes gesteckt und zahlreiche Helfer mobilisiert – sie hatte auch mit der Lichtanlage aus ihrem Studio Lady Fit die Bühne ausgeleuchtet. Diese Anlage mit vier Strahlern ist in der Nacht von Sonnabend, 21. Dezember, auf Sonntag gestohlen worden.

„Der Dieb muss sehr sportlich gewesen sein“, sagte Silke Mohr. Die Strahler waren an einer Leiste über der Bühne befestigt. „Ganz oben in der Mitte, mit Ketten und Kabelbindern“, erklärte sie. „Mir sieht das fast nach einer Mutprobe aus“, sagte die Besitzerin, denn derjenige, der die Lichtleiste gelöst und mitgenommen hat, müsse sich teilweise an einer Hand in in unerheblicher Höhe am Gestänge längsgehangelt haben, erklärte sie weiter.

Viel Sinn habe die Aktion aber nicht gemacht, denn die Strahleranlage der Marke „Eurolite“ funktioniere nicht ohne das dazugehörige Fußpedal. „Das hatten wir natürlich weggeschlossen“, sagte Silke Mohr, die nach der After-Work-Party und kurz vor Mitternacht selbst noch nach dem Rechten auf dem Deekelsen-Platz geguckt hatte.

Falls jemand einen Tipp hat, oder die Anlage doch zurückbringen möchte: Das Lady Fit in Kappeln ist Ansprechpartner.