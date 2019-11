Stadtbücherei KAppeln : Lesung: Liebeserklärung an das Kino

Angelika Baron und Monika Jenner von den „Buchstützen“ laden zu Lesungen in der Stadtbücherei ein.

Avatar_shz von Doris Smit

12. November 2019, 16:56 Uhr

Kappeln | Es wird dunkel, es riecht nach Popcorn, und die Menschen fangen an zu flüstern, weil der Vorhang die große Leinwand freilegt: Das Kino hat eine besondere Atmosphäre. Nur deshalb kann es sich bis heute gegen Fernseher, Internet und Streaming-Dienste behaupten. „Kino, Kino“ heißt deshalb auch die Lesung, die Angelika Baron am Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr in Kappelner Stadtbücherei halten wird. Darin wird sich alles um die Faszination Kinofilm drehen. „Ich bin durch ein kleines Buch, das ich auf dem Flohmarkt entdeckt hatte, auf dieses Thema aufmerksam geworden“, berichtet Baron, die zum Förderverein der Stadtbücherei, den „Buchstützen“, gehört.

In der Lesung wird sie nicht nur einen kleinen Abriss über die Entstehung der Filmbranche bis zur Verbreitung des Fernsehers geben, sie spricht auch über Filmmusik und liest Auszüge aus der Biografie des Mannes, der als einer der ersten Weltstars des Kinos gilt: der britische Schauspieler und Komiker, Regisseur und Produzent Charlie Chaplin.

Nach der Pause wird Angelika Baron dann das Buch vorstellen, das die Idee für diese Lesung lieferte: „Die Filmerzählerin“ von Hernán Rivera Letelier. Es erzählt die Geschichte der zehnjährigen María Margarita, die mit ihrer Familie in einer Minensiedlung in der chilenischen Wüste lebt und eine besondere Begabung hat. „Der Roman hat mir so gut gefallen, er ist so bezaubernd erzählt“, sagt Baron. Es sei eine Liebeserklärung an das Kino und seine Filme – das soll ihre Lesung auch sein.

Einlass in der Stadtbücherei ist um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro im Vorverkauf und 7 Euro an der Abendkasse.

Eine Woche später geht es bei Monika Jenner bereits um ein ganz anderes Thema. Am Mittwoch, 4. Dezember, wird sie von 17 bis etwa 18 Uhr „Wiehnachtsgeschichten to’n Högen und to’ n Nodenken“ vorlesen. Hier kommen verschiedene Autoren zu Wort, es gibt Geschichten und Gedichte rund um das Thema Weihnachten. Der Eintritt kostet 4 Euro.