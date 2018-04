Zur Kommunalwahl in Kappeln : Leser fragen – Kandidaten antworten

Die Kappelner sind Anfang Mai dazu aufgerufen, eine neue Stadtvertretung zu wählen.

von rn

09. April 2018, 17:32 Uhr

Es sind nicht mehr ganz vier Wochen bis zur Kommunalwahl. Dann bestimmen die Kappelner darüber, wer in den kommenden fünf Jahren die politischen Leitpfosten in dieser Stadt einschlagen wird. Vorher möchte der Schlei Bote seinen Leserinnen und Lesern die Gelegenheit bieten, die Fragen an die fünf Spitzenkandidaten Corinna Graunke (CDU), Lars Braack (SPD), Christian Andresen (SSW), Peter Koch (LWG) und Norbert Dick (Grüne) loszuwerden, die sie schon lange beschäftigen. Straßenausbau, Schwimmbad, Radwege, Wohnraum – formulieren Sie Ihre Fragen und schicken Sie uns diese mit Angabe Ihres Namens und Wohnortes bis zum 14. April an redaktion. kappeln@shz.de (Betreff: „Kommunalwahl“) oder per Post an Schlei Bote, Schmiedestraße 11, 24376 Kappeln. Die Redaktion trifft eine Auswahl und leitet sie weiter an die fünf Kandidaten. Die Antworten veröffentlichen wir in tabellarischer Form.