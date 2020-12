TSV Kappeln & Rotary-Club Kappeln : Lennart Kunde gibt den Pfeifton an

Der 17-Jährige ist Schiedsrichter in der Schleswig-Holstein-Liga – und wurde jetzt mit professioneller Ausrüstung ausgestattet.

von Rebecca Nordmann

21. Dezember 2020, 17:55 Uhr

Kappeln | Mit seinen gerade mal 17 Jahren wirkt Lennart Kunde ausgesprochen souverän. Nun könnte man meinen, das käme daher, dass er häufig mit Menschen zu tun hat, die mitunter doppelt so alt sind wie er selbst. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil erzählt davon, dass Lennart eben diesen Mitdreißigern deutlich zu verstehen gibt, wenn sie zu weit gegangen sind, wenn sie gegen Regeln verstoßen, wenn sie sich unsportlich verhalten haben. Der 17-Jährige ist Schiedsrichter und pfeift Punktspiele in der Schleswig-Holstein-Liga. Und damit er das künftig mit professioneller Ausrüstung tun kann, haben ihm sein Verein, der TSV Kappeln, und der Kappelner Rotary-Club ein qualifiziertes Headset zur Verfügung gestellt. Und so – wenn alles weiterhin für Lennart läuft – vielleicht den Grundstein für eine Schiedsrichter-Karriere in der Fußball-Bundesliga gelegt.

16 Jahre war Lennart Kunde alt, als er sein erstes Kreisliga-Spiel pfiff. Seitdem steht er regelmäßig unter Beobachtung des Landes-Fußballverbands. Die Experten bewerten seine Entscheidungen, sein Verhalten, seinen Umgang mit den Spielern. Und sie beurteilen ihn so gut, dass er inzwischen immer höherklassige Spiele pfeifen darf. Dabei hatte alles mit einem simplen Lehrgang angefangen, den Lennart gemeinsam mit einem Freund besuchte – und der aus dem aktiven Fußballer der FSG Ostseeküste einen nicht minder aktiven Schiedsrichter gemacht hat. Fußballobmann Michael Chmielnik sagt: „Leider fehlt uns Lennart jetzt als Fußballer in der A-Jugend.“ Der Gymnasiast wird an anderer Stelle gebraucht.

In der vergangenen Saison hat Lennart Kunde innerhalb von 14 Tagen zehn Einsätze als Schiedsrichter absolviert. Er lächelt. „Mittlerweile zähle ich mich selbst zu den Erfahrenen“, sagt er. Dabei ist die Laufintensität des Mannes mit der Pfeife im Mund nicht unbedingt geringer als die eines Fußballers. TSV–Kappeln-Vorsitzende Dagmar Ungethüm-Ancker weiß: „Ein Schiri muss fit sein, das ist Leistungssport.“ Und auch Lennart hat gelernt, möglichst dort zu sein, wo der Ball ist – nah an der Szene, ohne den Spielablauf zu stören. Kommt es dann doch mal zu Tumulten auf dem Feld, muss er entschlossen reagieren. „Ich versuche, den Spielern zu erklären, weshalb ich eine Entscheidung getroffen habe“, sagt er. „Das nimmt dann ein bisschen die Dynamik aus der Sache.“

Damit die Kommunikation nicht nur mit den Spielern sondern vor allem mit den Schiedsrichter-Assistenten am Spielfeldrand klappt, haben der TSV und der Rotary-Club jetzt gemeinsam für 1100 Euro ein professionelles Headset angeschafft. Der Inhalt des kleinen Koffers reicht für ein dreiköpfiges Schiedsrichtergespann, sodass Lennart seine beiden Assistenten gleich mit ausstatten kann.

Das Headset verbleibt im Eigentum des TSV, Lennart Kunde ist erster Profiteur. Und Dagmar Ungethüm-Ancker sagt: „Wir sind auf jeden Fall mächtig stolz auf Lennart, auf sein Talent, seinen Ehrgeiz, seine Disziplin.“ Zudem zeige er die Relevanz des Breitensports, der es erlaube, solche Talente überhaupt zu erkennen.

Rotary-Präsident Gerhard Ulrich lobt das „tolle Engagement“ des 17-Jährigen und fragt immer wieder interessiert nach – nach Zeitaufwand, nach Konfliktlösung auf dem Spielfeld, nach der möglichen Entwicklung. Lennart lächelt wieder. „Ich möchte gerne so weit kommen, wie’s geht“, sagt er. Er ahnt, dass die Luft an der Spitze – bis zum Ziel Bundesliga – immer dünner wird, aber: „Das Bestmögliche will ich erreichen – so lange es Spaß macht.“