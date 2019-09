Familienbildungsstätte Kappeln : Leihomas und Lesepaten gesucht

Das Projekt „Alt für Jung“ des Familienzentrums läuft erfolgreich im zwölften Jahr.

25. September 2019, 18:42 Uhr

Kappeln | Sie lesen im Kindergarten und in der Grundschule vor, helfen beim Deutschlernen, den Hausaufgaben oder fungieren als Leihoma: Seit zwölf Jahren läuft das Projekt „Alt für Jung“ in Kappeln. Und zwar so erfolgreich, dass nicht nur viele Kinder und Familien kostbare Unterstützung erhalten haben, sondern sich auch eine gute Gemeinschaft unter den Senioren gebildet hat und die Nachfrage nach Helfern beim Familienzentrum steigt. „Wir bekommen Anfragen von Schulen und Paten. Wir könnten gut noch weitere Ehrenamtliche gebrauchen“, erklärt Silja Thimsen, Koordinatorin des Familienzentrums der Evangelischen Familienbildungsstätte (FBS) in Kappeln.

Das Projekt „Alt für Jung“ wurde vor zwölf Jahren von der FBS ins Leben gerufen und sollte eine Unterstützung sein, für Familien, bei denen die Großeltern nicht in der Nähe wohnen. „Alt für Jung“ gehörte zu einer Reihe von EU-finanzierten Projekten. „Inzwischen ist es das einzige, das aus dem Los-Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geblieben ist in Kappeln“, so Silja Thimsen.

Margit Ravn (72) ist seit elf Jahren mit Freude dabei. Sie war auf der Suche nach einer Aufgabe und hat sie hier gefunden. Margit Ravn hat Familien unterstützt, die ein Kind mit Behinderung haben, hat in der „Bunten Gruppe“ der FBS bei der Nachmittagsbetreuung von Kindern und einer Syrerin beim Deutschunterricht geholfen. Seit zwei Jahren betreut sie eine junge Frau aus Afghanistan, die mit ihrer Hilfe den Realschulabschluss geschafft hat und jetzt auf das berufliche Gymnasium geht. „Wir haben Vertrauen zueinander und ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt sie.

Dorette Jaroschek (78) ist aus Franken hergezogen und suchte Anschluss. Gemeinsam mit der Ärztin Renate Below hat sie sich für die Aufwertung des Stadtteils Ellenberg eingesetzt, hat drei Familien über rund sieben Jahre unterstützt, damit die jungen Mütter etwas Freizeit bekamen und ist zweimal wöchentlich als Lesepatin an der Gorch-Fock-Schule im Einsatz.

Ralf Prölss (71) ist in der Hausaufgabenbetreuung aktiv und Erika Hummel (80), die von Anfang an dabei war, hilft als Springer überall dort aus, wo jemand gebraucht wird. Friederike Engel (88) hilft seit Jahren einer Gruppe mit Russlanddeutschen die Sprache zu lernen. Zuerst wurde gelesen. „Irgendwann sind wir mit Handarbeiten angefangen“, sagt sie und lacht. Inzwischen besteht die Gruppe aus zehn bis 15 Mitgliedern, es wird gestrickt – und deutsch gesprochen. Die kleinen Mützen, Socken und Schals werden vom Lions-Club in Lettland verteilt. Friederike Engel hat Ausflüge mit den Migranten gemacht und sie auf die Kommunalwahl vorbereitet.

Die Aufgaben bei „Alt für Jung“ sind vielfältig. Insgesamt zwölf Frauen und Männer sind derzeit im Einsatz. Und dafür wurden sie 2014 mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet, Friederike Engel wurde 2015 sogar vom Bundespräsidenten empfangen. Bei den monatlichen Treffen können die Ehrenamtler sich austauschen, vom Erlebten berichten, sich vielleicht auch Rat und Hilfe holen. Es sei ein schönes Ehrenamt – „meistens“. Silja Thimsen begleitet das Projekt, und Margit Ravn fasst zusammen: „Es tut gut. Man bekommt Anerkennung und das Gefühl, dass man gebraucht wird.“ Die anderen nicken. Ralf Prölss sagt: „Es ist eine befriedigende Aufgabe. Und wenn man selbst eine gute Jugend und Schulzeit hatte, möchte man der Gesellschaft auch etwas zurück geben.“