Rabenkirchen-Faulück : Leerstand im Landgasthof „Boddelhoch“

Der Eigentümer hat sich offenbar erkundigt, ob aus dem gasthof Mietwohnungen werden könnten.

21. Oktober 2019, 11:21 Uhr

RABENKIRCHEN-FAULÜCK | Immer noch prangt über dem Gebäude von Boddelhoch der Namenszug „Landgasthof“. Doch gilt es inzwischen als unwahrscheinlich, dass in diesem ehemaligen Traditionshaus jemals wieder Gäste mit Speis und Trank bewirtet werden. Denn der in Kiel ansässige Eigentümer der Immobilie hat längst einen radikalen Schnitt vollzogen: Die gesamte Kücheneinrichtung ist verkauft, ebenso das Mobiliar aus dem Saal und dem Schankraum. Ein Teil dieser Einrichtungsgegenstände soll dem Vernehmen nach von einem gastronomischen Betrieb in Steinfeld übernommen worden sein.

Bürgermeister Peter-Martin Dreyer ließ auf Anfrage durchblicken, dass sich der Eigentümer vor einiger Zeit unverbindlich erkundigt habe, ob eine mögliche Umwandlung der leerstehenden Räumlichkeiten in Mietwohnungen eine Chance hätte. Doch habe sich der Fragesteller bisher zu diesem Thema – wohl wegen des schwierigen behördlichen Genehmigungsverfahrens – nicht wieder gemeldet. Kaum ein Insider glaubt noch daran, dass ein potenzieller Pächter auftauchen und den gastronomischen Betrieb zu neuen Leben erwecken könnte.