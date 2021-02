Too good to go : Lebensmittel vor der Tonne retten

Mit einer App Lebensmittel vor der Mülltonne retten: In Kappeln sind Nah & Frisch und Bäckerei Günther dabei.

09. Februar 2021, 13:10 Uhr

Kappeln | Kurz vor Feierabend und die Regale in den Lebensmittelgeschäften sind noch nicht leer. Manche Betriebe geben einen Teil der übrig gebliebenen Lebensmittel an die Tafel, aber es wird darüber hinaus immer noch viel schnell Verderbliches weggeschmissen.

55 Kilogramm – so viele Lebensmittel pro Person landen in Deutschland jährlich im Durchschnitt im Mülleimer. Bei knapp 9000 Kappelner Einwohnern sind das immerhin fast eine halbe Millionen Kilogramm. Das Unternehmen „Too Good To Go“ – auf deutsch bedeutet das etwa: zu gut zum Wegwerfen – hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. Über eine App haben Menschen die Möglichkeit, Waren, die abends nicht mehr verkauft werden können, kostengünstig vor der Tonne zu retten. Und das ist ganz einfach: Man muss nur die App „Too good to go“ aufs Smartphone laden, ein Geschäft in der Nähe auswählen und online bezahlen. Ein virtueller Bon wird auf das Smartphone geschickt, mit dem man sich kurz vor Ladenschluss eine Tüte mit übrig gebliebenen Lebensmitteln abholen kann. Was drin ist, weiß der Käufer dann allerdings noch nicht Aber dafür, dass er sich auf die „Katze im Sack“ einlässt, spart er Geld – und zwar bis zu 75 Prozent des Verkaufspreises. Eine Tüte mit Brot, Brötchen oder Croissants und Kuchen im Wert von zum Beispiel 8, 9 oder 10 Euro, gibt es bei vielen teilnehmenden Bäckereien dann schon für 3 Euro.

In Kappeln bietet der Lebensmittelmarkt Nah & Frisch diesen Service an. „Wir haben am 1. Februar damit begonnen und packen derzeit an drei Tagen in der Woche eine Überraschungstüte“, sagt Filialleiter Jan Peter Jensen. Man wolle erst einmal gucken, ob und wie es angenommen wird. Und so wie es aussieht, könnte das Angebot noch in dieser Woche aufgestockt und es könnten jeweils zwei Tüten gepackt werden. „Wenn die Nachfrage so bleibt, ist es vorstellbar, dass wir bald jeden Tag etwas anbieten“, so Jensen weiter. Er freut sich darüber, dass diese Möglichkeit besteht, die sein Chef Matthias Sörensen für den Lebensmittelmarkt in der Kappelner Innenstadt angeschoben hat. „Gerade in der Zeit, in der wir durch die Kappelner Tafel keinen Abnehmer hatten, mussten wir viele Sachen wegwerfen. ‚Too good to go‘ ist eine sehr gute Sache“, findet er. Die Tafel werde aber natürlich weiterhin und gleichbleibend berücksichtigt.

Die teilnehmenden Betriebe geben selbst an, wie oft sie etwas anbieten und auch wie viel. Die Überraschungstüte, die bei Nah & Frisch dreimal wöchentlich gepackt wird, hat einen Einkaufswert von 10,50 Euro, bezahlt wird am Ende 3,50 Euro. „Gegen 17.15 Uhr schicken wir immer einen Mitarbeiter los zum Packen“, sagt Jensen. Dann kommt ein bisschen aus dem Backshop, Obst, etwas aus der Kühlung wie Joghurt oder Wurst, manchmal auch etwas Mehl oder Zucker und etwas zum Naschen in die Tüte. „Wir gucken auf das MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum), aber auch danach, wovon wir viel im Sortiment haben“, so der Filialleiter. Meistens sei eh ein bisschen mehr drin. Bei Nah & Frisch können die Waren immer zwischen 17.30 und 18 Uhr abgeholt werden. Die Zeitspanne, in der die „Too good to go“-Kunden kommen können, ist meist nicht länger als 30 Minuten, das legt ebenfalls der Betrieb selbst fest.

Bei der Bäckerei Günther, Am Hafen 13, zum Beispiel ist die Abholzeit zwischen 16.30 und 17 Uhr – das richtet sich in der Regel nach der jeweiligen Ladenschlusszeit. Die Bäckerei-Kette ist bereits seit April 2020 Lebensmittelretter. Drei Tüten im Wert von 10 Euro gehen regelmäßig für 3 Euro über den Ladentisch, teilt Verkaufgebietsleiterin Christina Donsbach mit. Es sind nicht nur junge Menschen, die das Angebot mit der Smartphone-App in Anspruch nehmen: Das sei ganz unterschiedlich, sagt Donsbach weiter.

Und was kommt beim Bäcker Günther in die Tüte? „Auch das ist jeden Tag anders. Mal hat man noch viel Brot am Ende des Tages in der Filiale übrig, mal sind es Brötchen oder Kuchenstücke“, beschreibt sie. Aber die Nachfrage sei da – es bleibe nur sehr selten eine Tüte am Abend übrig – und das obwohl die Bäckerei Günther jeden Tag, sogar sonnabends und sonntags, ausgibt.

In der Umgebung von Kappeln beteiligt sich bisher noch die Klosterbäckerei in Maasholm an dem Konzept „Too good to go“, auch mit den Zweigstellen im Süderholm und im Norderholm in Gelting. Sie sind seit März 2020 dabei, hier gibt es, jeweils von 17.30 bis 18 Uhr für 3 Euro eine 9-Euro-Tüte. Auch die Medelbyer Landbäckerei in Sörup macht mit und gibt von 17.30 bis 18 Uhr ebenfalls eine Tüte im Wert von 9 Euro für 3 Euro aus.

Das Netz des ursprünglich dänischen Startups hat sich in den vergangenen vier Jahren stetig erweitert, auch wenn es im ländlichen Raum noch etwas dünn ist, wie Johanna Paschek von „Too good to go“ berichtet. „Aktuell kooperieren wir übrigens mit rund 5000 Partnerbetrieben in über 900 Städten in ganz Deutschland, darunter Restaurants, Cafés und Supermärkte. Der Großteil unseres Teams arbeitet täglich daran, neuen Läden unser Konzept vorzustellen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Läden auf uns zukommen und Vorreiter in ihrer Stadt sein wollen“, sagt sie.

