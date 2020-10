Kappeln und Amt HÜrup : Kurzreise: Zeit zum Luftholen auf Föhr

Das Familienzentrum der Familienbildungsstätte organisiert Auszeit vom Alltag für Familien, die es gebrauchen können.

Avatar_shz von Doris Smit

12. Oktober 2020, 17:26 Uhr

Kappeln | Am Strand rennen, durch Dünen toben, basteln und lesen – vor allem aber: Zeit gemeinsam verbringen, das dürfen seit heute zehn Familien auf der Insel Föhr. Organisiert hat diese Familienfreizeit die Evangelische Familienbildungsstätte (FBS), genauer die dazu gehörigen Familienzentren in Kappeln und dem Amt Hürup.

2014 fand die erste Kurzreise nach Sylt statt, weitere folgten 2017, 2018 und 19. Die Ausflüge ermöglichen Familien und Alleinerziehenden, die besonderen und unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind, eine kleine Auszeit vom Alltag zu erleben. „Sie haben sonst keine Gelegenheit, gemeinsam einen Erholungsurlaub zu machen, freie Zeit miteinander als Familie zu verbringen und Luft zu holen von ihrem Alltag“, beschreibt Silja Thimsen, Koordinatorin des Familienzentrums, das Teil der FBS Schleswig und Kappeln ist, die Zielsetzung der Fahrt. Ausgewählt werden die Familien in Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen.

Sieben Erwachsene und elf Kinder – der jüngste Teilnehmer ist noch kein Jahr, aber auch 18-Jährige fahren mit einem und beiden Elternteilen mit – sind gestern Vormittag in der Wassermühlenstraße in den Bus gestiegen. Alle maskiert und mit gehörigem Abstand. „Im Bus, auf der Fähre und im Schullandheim – überall wird streng auf das Hygienekonzept geachtet“, sagt die Koordinatorin. Der zweite Teil der Reisegruppe wurde in Hürup eingesammelt. Begleitet werden die Familien von Gudrun Steffensen-Guttzeit, Koordinatorin im Familienzentrum Amt Hürup, einer Honorarkraft und zwei Teamerinnen. Untergebracht sind alle im Schullandheim, Vollpension inklusive. Für die Reiseteilnehmer ist die Fahrt bis auf eine geringe Anmeldegebühr kostenfrei.

2014 und 2017 half der Lions Club Kappeln jeweils mit einer großzügigen Spende bei der Finanzierung. 2018 schoss die Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ Spendengelder dazu. 2019 wurde die Ausflugstour durch die Familienzentren Kappeln und Amt Hürup gemeinsam durchgeführt und finanziert. In diesem Jahr wird sie durch den Christa-und-Wolfgang-Hübner-Fonds der Nord-Ostsee-Stiftung der Nospa teilfinanziert. Der Lions Club Angeln legte im vergangenen und in diesem Jahr jeweils 500 Euro drauf. „Davon bezahlen wir zum Beispiel die Ausflugsfahrt mit dem Schiff oder die Wattwanderung“, so Silja Thimsen.

Dass die Familienfreizeit in diesem Jahr nicht nach Sylt sondern nach Föhr führt, hat ausnahmsweise nichts mit Corona und Risikogebieten zu tun, verspricht die Koordinatorin. Es liege viel mehr an der beschwerlichen Anreise, den Umstieg in die Bahn mit Kind und Gepäck. In Dagebüll werden die Koffer und Taschen aufgegeben und bis in die Unterbringung transportiert. „Für Föhr haben wir uns bereits unmittelbar nach der letzten Freizeit entschieden“, sagt sie. Und an der Planung für die aktuelle Fahrt wurde trotz der Pandemie festgehalten. „Wir haben uns in der vergangenen Woche noch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.“

Unter den Reisenden sind in diesem Jahr Nadine und John Vorbringer mit Lasse (11), Ole (9) und Inga (7). „Wir freuen uns sehr darüber, auf diese Weise mal rauszukommen“, sagt Nadine Vorbringer. Sie war in diesem Jahr schon einmal auf Föhr: „Zur Reha, aber die musste wegen Corona abgebrochen werden.“ Nun also mit der ganzen Familie.

Silja Thimsen ist bewusst, dass es viele Familien in Kappeln gibt, in denen täglich sehr viel geleistet wird und die so eine Auszeit mehr als verdient hätten. „Das würde vielen gut tun, aber leider sind unsere Möglichkeiten beschränkt.“